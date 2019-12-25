تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة فلادلفيا

المقادير

3 x كوب دقيق

20 x عدد مشروم (متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح)

3 x عدد عيدان كرفس (مقطع بشكل ناعم)

3 x كوب مرق الدجاج

1 x كيلو صدور دجاج مخلية (مقطعة ومطبوخه)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x كوب جبنة (قليلة الدسم)

1 x كوب زبدة

1 x عدد بصلة (صغيرة ومقطعة ناعم)

1 x معلقة صغيرة كارى أصفر

1 x عدد حباية جزر (مقشرة ومقطعه ناعم)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

الطريقة:

توضع الزبدة في الحلة ويتم تشويح الجزر والكرفس والبصل والمشروم على درجة حرارة متوسطة.

يستمر التقليب حتى تذبل البصلة قبل أن تبدأ في الإحمرار.

يتم خفض الحرارة وإضافة الدقيق مع التقليب حتى يمتزج مع باقي المكونات، ويتابع التحريك لمدة دقيقتين لمنع الإلتصاق.

يضاف مرق الدجاج ويستمر التقليب.

تضاف قطع الدجاج، الكارى، الملح، الفلفل، والجبنه وتترك الحلة على نار هادئة لمدة نصف ساعة مع التقليب من وقت لآخر.

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