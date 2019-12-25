تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x عدد ورق لورا

5 x لتر ماء

3 x معلقة صغيرة ملح

1 x عدد بصلة

1 x عدد دجاجة كاملة (حوالى كيلو)

½ x معلقة صغيرة حبهان (مطحون)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون الطريقة: هنقشر البصلة ونشقها من فوق بالسكينة 4 أرباع.

في حلة كبيرة هنغلي 5 لتر ماء و عليهم الملح و البصلة

على نار متوسطة هنًزل الدجاجة في الحلة بعد ما نكون نضفناها كويس بملح و دقيق

هيتكون على الدجاجة ريم (رغوة بتظهر على الماء من فوق) نشيلها علشان يبقى الماء صافي

نضيف الفلفل و الحبهان

هنسيب الحلة لمدة 35 دقيقة و بعدين نشيل الدجاجة و بكده تبقى دي الشوربة Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم طريقة إعداد وتحضير دجاج بالثوم والحبهان

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