تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج المشوي بنكهة الليمون و المسطردة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
4 x معلقة كبيرة عصير ليمون
1 ½ x معلقة صغيرة ملح
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
1 x معلقة صغيرة قشر ليمون
1 x عدد دجاجة كاملة (مقطع اربع قطع)
1 x عدد فص ثوم مهروس
0.33 x كوب مستردة
¼ x كوب زيت زيتون
¼ x كوب روزمارى (مفروم)
¼ x كوب بقدونس طازج (مفروم)
الطريقة:
هنخلط زيت الزيتون مع المسطردة و البقدونس، و الثوم، والملح، والفلفل الإسود، وقشر الليمون، وعصير الليمون في الخلاط حتى تتجانس المكونات تماماً.
و بعدين نثقب قطع الدجاج بطرف السكين،و نغطيها بالتتبيلة التي تم إعدادها مسبقاً، وتُغطى و نسيبها في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل ويفضل تتبيلها من اليوم السابق للتحضير.
يُسخن الفرن على درجة حرارة 190 درجة، و نبدأ في رص قطع الدجاج مع التتبيلة في الصينية، و نسيبها في الفرن لمدة 50 دقيقة أو حتى تكتسب لون الشواء المميز.
يقدم الدجاج مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء و بألف هنا وشفا
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