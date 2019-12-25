تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج المشوي بنكهة الليمون و المسطردة

المقادير

4 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 ½ x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة قشر ليمون

1 x عدد دجاجة كاملة (مقطع اربع قطع)

1 x عدد فص ثوم مهروس

0.33 x كوب مستردة

¼ x كوب زيت زيتون

¼ x كوب روزمارى (مفروم)

¼ x كوب بقدونس طازج (مفروم)

الطريقة:

هنخلط زيت الزيتون مع المسطردة و البقدونس، و الثوم، والملح، والفلفل الإسود، وقشر الليمون، وعصير الليمون في الخلاط حتى تتجانس المكونات تماماً.

و بعدين نثقب قطع الدجاج بطرف السكين،و نغطيها بالتتبيلة التي تم إعدادها مسبقاً، وتُغطى و نسيبها في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل ويفضل تتبيلها من اليوم السابق للتحضير.

يُسخن الفرن على درجة حرارة 190 درجة، و نبدأ في رص قطع الدجاج مع التتبيلة في الصينية، و نسيبها في الفرن لمدة 50 دقيقة أو حتى تكتسب لون الشواء المميز.

يقدم الدجاج مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء و بألف هنا وشفا

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