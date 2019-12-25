شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعليمات إجراء عملية المياه البيضاء من الدكتور أحمد المعتصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم الطبي في مجال أمراض العيون أصبحت عملية المياه البيضاء سهلة للغاية، ويتم اجراؤها في دقائق معدودة، ويعتبر مرضى الضغط والسكر وكبار السن يتطلب معهم بعض التحضيرات قبل اجراء عملية المياة البيضاء والتي من الواجب التعرف عليها قبل اجراء العملية.

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والشبكية المخروطية، يوضح في التقرير التالي جميع التعليمات المتعلقة بإجراء عملية المياة البيضاء.

واوضح الدكتور احمد المعتصم في حديثه لـ ”الخليج 365” إن مريض السكره عليه بضبط معدل السكر لديه بتناول الأدوية المخصصة للسكر قبل إجراء العملية بانتظام ، لان تأخر التئام الجروح يعرضه للميكروبات بشكل اكبر، كما إن شبكية العين من الممكن ان تتأثر بمرض السكر وتحدث نزيف او ارتشاح داخل انسجة العين او تحدث بعض تجمعات دهنية، وإذا كان مريض السكر مصاب بهذا بالفعل يتم سحب الماء الابيض منه ثم يتم حقن العين حتى يتم التخلص من الارتشاح او التجمعات الدهنية السالفة الذكر، ومن ثم فيجب اجراء بعض الفحوصات قبل العملية للتأكد تلك الاشياء حتى تتم العملية بنجاح.



تعليمات لإجراء عملية المياة البيضاء

اما بالنسبة لمريض الضغط فأشار الي ان المريض الذي لديه ضغط مرتفع عليه ان يأخذ علاجه قبل اجراء العملية لضبط الضغط .

واكد الدكتور أحمد المعتصم انه لا خوف على كبار السن من اجراء عملية الماء الابيض لان في هذه العملية يتم اخذ مخدر موضعي حول العين بواسطة حقنة صغيرة او قطرات مخدرة، ولا يؤثر هذا التخدير على الجسم ككل فقط على العين حتى لا يشعر بأي الم، ويكون مستيقظ تماماً وفي كامل وعيه، ويستطيع المريض ممارسة حياته على الفور بعد الانتهاء من اجراء العملية التي لا تتعدى دقائق معدودة.

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