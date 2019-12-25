شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: «اضطراب التسوق والشراء» يلاحق مدمني الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة حديثة حول «إدمان التسوق عبر الإنترنت» أن سهولة الشراء عبر الشبكة العنكبوتية قد تصيب بعض الأشخاص بما يعرف بـ«اضطراب التسوق والشراء» (BSD) الذي لا يزال موضع نقاش كتشخيص قائم بذاته، ولم يتم إدراجه بعد في مراجع الطب النفسي.

وتراوحت أعمار المرضى الذين شملتهم الدراسة الحديثة بين 20 و68 عامًا، وكان أكثر من 75% منهم من النساء، اللاتي كن يسعين بالفعل للعلاج الذي عادة ما يأخذ شكل العلاج المعرفي السلوكي لمشكلة إدمان التسوق الخاصة بهن. وطُلب من المشاركين إكمال عدد من الاستبيانات التشخيصية، بما في ذلك ما يسمى «اختبار إدمان الإنترنت» و«فحص اضطراب التسوق والشراء».

وخلص الفريق إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من «اضطراب التسوق والشراء» (BSD)، ربما يفضلون دائمًا التسوق في المتاجر التي توفر لهم فرص لمس البضائع، وتجربة السلع، والتمتع ببيئة التجزئة التقليدية المحفزة، وتجربة التفاعل الاجتماعي المريح مع مندوبي المبيعات.. لكن، قد ينجذب بعض مرضى هذا الاضطراب بشكل خاص إلى عمليات الشراء عبر الإنترنت، لأن التسوق عبر الإنترنت يتضمن مجموعة كبيرة من المنتجات.