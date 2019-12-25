تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شعرية بالدجاج

المقادير

6 x معلقة كبيرة زيت ذرة

4 x كوب ماء

3 x عدد بصلة

3 x معلقة كبيرة خل

3 x عدد ورق لورا

1 x كوب حبات ذرة (حلوة)

1 x كيس شعرية (400 جرام)

1 x عدد فلفل أحمر حلو

1 x رشة قرفة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x عدد دجاجة كاملة

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x عدد فلفل أصفر حلو

1 x عدد فلفل أخضر حلو

1 x عدد عصير ليمون

الطريقة:

هنغسل الدجاجة كويس بالخل والماء.

هنقطع بصله مكعبات و نحطها فى الحله مع الدجاجة على النار مع التقليب لمدة دقيقتين. و بعدين هنرمى البصله و هنشطف الدجاجة و الحله.

هنحط ماء فى الحله و نسيبها تغلي عالنار.

هنضيف ورق اللورى والفلفل الاسود و بصله متقشرة و الدجاجة و هنغطيها و نسيبها 10 دقايق

لو في رغاوى بيضاء على وش الماء هنشيلها بالمعلقه و نوطى عليها شوية و نسيبها نص ساعة.

هنشيل الدجاجة و نسيبها تبرد و بعدين هنفصصها و نشيلها فى طبق. و هنشيل بالمصفاه ورق اللورى و البصل من الشوربه.

هنحط 3 معالق زيت فى حله على نار هاديه مع الشعرية و هنقلبها فيها لحد ماتتحمر حوالى 10 دقائق. و بعدين هنضيف الشوربه عليها. هنسيبها لحد ماتغلي بعدين هنوطى النار عليها ونحط عصير الليمون. هنسيبها 20 دقيقه.

قطع البصل والفلفل شرايح صغيرة . و هنصفى الذرة الحلوة و نشطفها بميه هاديه.

هنحط 3 معالق زيت فى الطاسة الغويطة و هنحطه عالنار يسخن دقيقه. هنضيف البصل و نقلبه 3 دقايق بعدين هنضيف الفلفل 3 دقايق كمان و هنحط عليهم القرفه, و نص معلقه ملح صغيرة و رشة فلفل.

هنضيف الدجاج و نقلبهم و نسيبهم 3 دقايق وبعدها نرفعهم من على النار

هنضيف الدجاج والفلفل والبصل والذرة على الشعرية. كده تمام.. بالهنا و الشفا

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