تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شعرية بالدجاج

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
6 x معلقة كبيرة زيت ذرة
4 x كوب ماء
3 x عدد بصلة
3 x معلقة كبيرة خل
3 x عدد ورق لورا
1 x كوب حبات ذرة (حلوة)
1 x كيس شعرية (400 جرام)
1 x عدد فلفل أحمر حلو
1 x رشة قرفة
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
1 x عدد دجاجة كاملة
1 x معلقة صغيرة ملح
1 x عدد فلفل أصفر حلو
1 x عدد فلفل أخضر حلو
1 x عدد عصير ليمون
الطريقة:
هنغسل الدجاجة كويس بالخل والماء.
هنقطع بصله مكعبات و نحطها فى الحله مع الدجاجة على النار مع التقليب لمدة دقيقتين. و بعدين هنرمى البصله و هنشطف الدجاجة و الحله.
هنحط ماء فى الحله و نسيبها تغلي عالنار.
هنضيف ورق اللورى والفلفل الاسود و بصله متقشرة و الدجاجة و هنغطيها و نسيبها 10 دقايق
لو في رغاوى بيضاء على وش الماء هنشيلها بالمعلقه و نوطى عليها شوية و نسيبها نص ساعة.
هنشيل الدجاجة و نسيبها تبرد و بعدين هنفصصها و نشيلها فى طبق. و هنشيل بالمصفاه ورق اللورى و البصل من الشوربه.
هنحط 3 معالق زيت فى حله على نار هاديه مع الشعرية و هنقلبها فيها لحد ماتتحمر حوالى 10 دقائق. و بعدين هنضيف الشوربه عليها. هنسيبها لحد ماتغلي بعدين هنوطى النار عليها ونحط عصير الليمون. هنسيبها 20 دقيقه.
قطع البصل والفلفل شرايح صغيرة . و هنصفى الذرة الحلوة و نشطفها بميه هاديه.
هنحط 3 معالق زيت فى الطاسة الغويطة و هنحطه عالنار يسخن دقيقه. هنضيف البصل و نقلبه 3 دقايق بعدين هنضيف الفلفل 3 دقايق كمان و هنحط عليهم القرفه, و نص معلقه ملح صغيرة و رشة فلفل.
هنضيف الدجاج و نقلبهم و نسيبهم 3 دقايق وبعدها نرفعهم من على النار
هنضيف الدجاج والفلفل والبصل والذرة على الشعرية. كده تمام.. بالهنا و الشفا
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