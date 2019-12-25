تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كسكسى بالدجاج

المقادير

3 x معلقة صغيرة زبدة

3 x عدد صدور دجاج مخلية

3 x كوب كسكسي

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع لشرائح)

2 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع لشرائح)

1 ½ x معلقة صغيرة بهارات

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة (مقطع لشرائح)

1 x حزمة بصل أخضر (مقطع حلقات)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x عدد قرن فلفل حامى (مقطع شرائح - اختيارى)

1 x كوب مشروم (مقطع شرائح)

الطريقة:

فى طاسة غويطة على النار هندوب الزبدة وهنقلب فيها الدجاج بعد تقطيعه لشرائح لحد ما يتحول للون الذهبى.

هنضيف البصل والثوم ونستمر فى التقليب لحد ما البصل يدبل.

هنضيف المشروم والفلفل الحار والفلفل الحلو والبصل الأخضر ونقلب كويس.

هنضيف الكسكسى والبهارات والملح والفلفل ونقلب كويس جدا.

هنسيب الخليط على نار متوسطة لمدة 10 دقائق ويقدم ساخن.. بالهنا والشفا

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