القاهرة - لايف ستايل
المقادير
5 x عدد صدور ديك رومي (شرائح مدخنة)
5 x عدد شرائح لحمة مدخنة
1 x كيس مكرونة (مسلوقة)
1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع)
1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع)
1 x كوب كريمة لبّاني
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
1 x عدد بصلة (مقطعة)
½ x كوب جبنة (مدخنة)
½ x كوب مشروم
½ x علبة حبات ذرة
الطريقة:
فى طاسة غير قابلة للإلتصاق نضع الزيت ويسخن على النار.
ثم نضيف البصل ويقلب حتى تذبل.
ثم نضع الفلفل الألوان والمشروم والذرة ونقلب.
ثم الرومى المدخن واللحم المدخن ونقلب جيدا.
ثم نضع الكريمة والجبن ونقلب حتى تذوب الجبن ونتبل بالملح والفلفل.
ترفع من على النار ونضيف المكرونة وتقدم فورا . تقدم ساخنة .بالهنا والشفا.
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رول اللحمة بالفستق
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج محشي بالمكرونة
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالكريمة المدخنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.