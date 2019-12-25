تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالكريمة المدخنة

المقادير

5 x عدد صدور ديك رومي (شرائح مدخنة)

5 x عدد شرائح لحمة مدخنة

1 x كيس مكرونة (مسلوقة)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع)

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع)

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة (مقطعة)

½ x كوب جبنة (مدخنة)

½ x كوب مشروم

½ x علبة حبات ذرة

الطريقة:

فى طاسة غير قابلة للإلتصاق نضع الزيت ويسخن على النار.

ثم نضيف البصل ويقلب حتى تذبل.

ثم نضع الفلفل الألوان والمشروم والذرة ونقلب.

ثم الرومى المدخن واللحم المدخن ونقلب جيدا.

ثم نضع الكريمة والجبن ونقلب حتى تذوب الجبن ونتبل بالملح والفلفل.

ترفع من على النار ونضيف المكرونة وتقدم فورا . تقدم ساخنة .بالهنا والشفا.

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