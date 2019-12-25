تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس بالخردل

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x عدد بطاطس

1 x معلقة صغيرة خردل

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة فص ثوم مهروس

1 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

¼ x كوب زيت زيتون الطريقة: هنسلق البطاطس نصف سلقة .

في طاسة هنضع الزبدة ثم نضيف الفلفل الاسود الحب و بعدين حبوب الخردل ونتركهم قليلا ليتشوحو ثم نضيف لهم الثوم .

هنضع الخلطة في وعاء ثم نضيف لهم زيت الزيتون .

هنحمر البطاطس في الزيت ثم نضعها في التتبيلة ونقلبها جيدا و تقدم بألف هنا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس بالسجق طريقة إعداد وتحضير سلطة الحمص مع البقدونس وجبن الفيتا

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