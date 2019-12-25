تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس بالسجق

المقادير

8 x عدد سجق شرقى (مقطع مكعبات)

4 x كوب مرق الدجاج

4 x عدد بطاطس (مقشرة ومقطعة مكعبات)

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة مفرومة

الطريقة:

في قدر على النار نضع الزيت ونشوح فيه البصل مع رشة ملح حتى يذبل.

نضيف التوم ونقلب حتى يصفر التوم.

نضيف السجق ونشوحه لمدة خمس دقائق، ثم نضيف البطاطس ونشوحها دقيقتين.

نضيف الصلصة والمرق وندع المزيج يغلي على نار عالية، ثم نضيف الفلفل والملح، ونهدئ النار الى متوسطة وندع المزيج يغلي على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة، ويقدم ساخن.

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