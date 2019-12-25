أخصائي تغذية يؤكد أن الصابون السائل يسبب السرطان

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس، أخصائي التغذية، أن عددا من الدراسات الحديثة أثبتت أن الصابون السائل يسبب السرطان، حيث يظل عالقا في الأواني حتى بعد الغسيل، مما يعرض شريحة كبيرة من أفراد المجتمع للإصابة به.

وأثبتت الأبحاث والدراسات الحديثة خطورة الصابون السائل والمنظفات على صحة الإنسان، حيث تتسبب في عدة مخاطر صحية، أبرزها سرطان الجلد والأمعاء.

ونوه أخصائي التغذية، إلى أن الدراسات أشارت إلى أن الصابون السائل والمنظفات، تحتوي على الكلور والمبيضات، ما يتسبب في العقم للنساء، إلى جانب سرطان الجلد.

وشدد على أن استخدام المنظفات بشكل مفرط يسبب تدمير الميتوكوندريا في خلايا الجسم؛ ما يؤثر بشكل سلبي على هرمون الإستروجين وبالتالي يضعف قدرة السيدات على الحمل ،كما تحتوي بعض المنظفات على مادة التريكلوسان،تزيد من خطورة الإصابة بالسرطان، تأثيرات الجهاز المناعي، تأثيرات الجهاز العصبي، والحساسية أيضًا وتهيج الجلد.

ونقل ما ذكرته الأبحاث، عن أن المنظفات والصابون السائل تحتوي على مادة الأمونيا التي تتسبب في أمراض تنفسية ومشاكل بالرئة، وكذلك على مواد كيميائية سامة مسرطنة.

وكشف الدكتور عبد الرحمن شمس، عن الحل لمنع تسبب الصابون السائل فى كوارث صحية، وبالأخص السرطان، حيث نصح بوضع كوب من الخل على صابون المواعين قبل غسيل الأواني، وذلك من أجل التنظيف العميق الذى يمنع الصابون السائل أن يظل عالقا فى الأوانى ويمنع التصاقه الدائم باليد، ومن الأفضل ارتداء السيدات "جوانتي"، وعدم التعرض المباشر للمس الصابون السائل.

وأكد "شمس" أن الأبحاث أثبتت علميا أن الخل هو أقوى مطهر طبيعي يساعد في الحماية من العديد من الأمراض.

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