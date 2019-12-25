شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الإجهاد على صحة قلبك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التوتر والاجهاد من الأشياء التى تؤثر على الصحة بشكل كبير، حيث يسبب الإجهاد كل أنواع الألم الجسدي مثل: ألم المعدة والصداع وغيرها، كما أنه قد يزيد من خطر حدوث مشكلات خطيرة في القلب، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير الإجهاد والتوتر على صحة القلب، وفقاً لموقع " hopkinsmedicine".

قال مايكل بلاها، أخصائي أمراض القلب بجامعة جونز هوبكنز، أن هناك عدة أنواع من الإجهاد منها نتيجة الطلاق أو غيره من أحداث الحياة أو الإجهاد المرتبط بالعمل .



الاجهاد

ووجدت دراسة حديثة أجريت على المشاركين الذين تجاوزوا 18 عامًا، أن لدى النساء اللائي تعرضن للطلاق زيادة في خطر الإصابة بأزمات قلبية تشبه تلك التي يواجهها المدخن أو الشخص المصاب بالسكري.

ووجدت الدراسة ارتفاع خطر الاصابة بالنوبات القلبية عند الرجال الذين لديهم حالات طلاق متعددة، حيث يمكن لإجهاد العلاقات أن يترك بصمة قوية على صحتك.

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الإجهاد المرتبط بالعمل قد يضر قلبك أيضًا، وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يشعرون بالقلق أكثر من فقدان وظائفهم هم أكثر عرضة بنسبة 20% للإصابة بأمراض القلب، لكن الأشخاص السعداء في وظائفهم قد يتعرضون للتوتر المزمن أيضًا بسبب التنافس أو لأنهم يحاولون موازنة عملهم وحياتهم المنزلية.



صحة القلب

كيف يرتبط الإجهاد بأمراض القلب

الإجهاد يمكن أن يزيد من الالتهابات في جسمك، والذي يرتبط بدوره بعوامل يمكن أن تلحق الضرر بقلبك، مثل ارتفاع ضغط الدم وانخفاض الكوليسترول الحميد "الجيد".

لكن الإجهاد المزمن يمكن أن يؤثر أيضًا على قلبك بطريقة غير مباشرة، عندما تشعر بالقلق، تميل إلى الأرق وقلة النوم، كما إنك أيضًا أقل احتمالًا لممارسة الرياضة أو القيام باختيارات غذائية صحية أو مراقبة وزنك، كل هذه التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تعرض صحة قلبك للخطر.