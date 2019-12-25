صحة ورشاقة

قيادي جنوبي يكشف عن تحركات مريبة لحزب الإصلاح في سقطرى

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي جنوبي يكشف عن تحركات مريبة لحزب الإصلاح في سقطرى والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

كشف الناشط الجنوبي، أحمد الربيزي، عن تحركات مريبة لعناصر حزب الإصلاح، في أرخبيل جزيرة سقطرى .

 

Advertisements

وقال الربيزي في تغريدة له بتويتر، "ذكرت مصادر محلية في سقطرى الى وجود تحركات مريبة تقوم بها قيادات عسكرية تابعة لحزب الإصلاح الإخونجي، في مأرب تجاه عسكرة أرخبيل سقطرى" .

 

وأضاف أن المصادر أفادت ان عناصر الإرهاب في مأرب تعتزم إرسال فريق عسكري من مأرب لزعزعة الأمن في سقطرى وطالبت أهالي سقطري بالتصدي لمحاولاتهم الخبيثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي جنوبي يكشف عن تحركات مريبة لحزب الإصلاح في سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا