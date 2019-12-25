الأربعاء 25 ديسمبر 2019

إن صفاء البشرة وبياضها هي المصدر الأساسي للفت انتباه الرجال دائما، لذلك تسعى جميع السيدات إلى الاعتناء الشديد بصفاء وبياض بشرتهم، إليك وصفات رهيبة تقوم بتبيض البشره وصفائها.



الوصفة الأولى:

المقادير:

ملعقتين كبيرتان من عصير الليمون

أربع ملاعق كبار طحينة بيضاء

ثلاث ملاعق كبار حليب طازج

ملعقة صغيرة عسل نحل.

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ملعقة كبيرة ماء.

الطريقة:

تخلط هذه المكونات مع بعضها وتترك على الوجه، لمدة ربع ساعة ثم تغسل بالماء البارد وستلاحظين الفرق.

وإذا كان الخليط مائلا للميوعة يضاف إليه المزيد من الطحينة وإذا كان العكس يضاف قليل من الحليب.

الوصفة الثانية:

كمية من الطين المغربي أو الطين الأخضر الموجود عند العطارين مع قليل من البابونج.

الطريقة:

يغلى البابونج في كمية من الماء، ثم يصفى من الماء ويترك الماء ليبرد، يخلط الطين المغربي أو الطين الأخضر مع ماء البابونج حتى يتم الحصول على عجينة لينة، وتوضع العجينة على البشرة حتى تجف، ثم تفرك من على البشرة وتنظف بقطعة من القطن مبلولة بالماء الفاتر.