بحجم البازلاء.. كمبيوتر متناهي الصغر أمل جديد لمرضى قصور القلب

اخترع العلماء كمبيوترا جديدا بحجم البازلاء، يساعد مرضى قصور القلب وربما يمنحهم الأمل في تحسين جودة حياتهم، وربما إنذارهم في حالة الخطر.

ويلجأ الأطباء إلى تركيب الجهاز الجديد المسمى "V-LAP" داخل قلب المريض، حين لا يكون القلب قادرا على ضخ الدم المشبع بالأكسجين بكفاءة.

ويبلغ حجم جهاز V-LAP حبة البازلاء، وهو مزود بشكلين يشبهان المظلة مصنوعين من سلك الننتول المرن لتثبيته في الجدار بين الغرف العلوية للقلب. وتتطلب عملية زرع الكمبيوتر V-LAP داخل القلب ساعة تقريبا تحت مفعول المخدر العام ويعود المريض إلى منزله في اليوم التالي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الجد أندرو سميث (71 عاما) كان من ضمن أوائل الأشخاص الذين خضعوا إلى تجربة زرع أول جهاز كمبيوتر لاسلكي متناهي الصغر في العالم داخل قلبه، لتسهيل مراقبة حالة القلب على الأطباء عن بعد بطريقة أكثر دقة. وفي حالة حدوث أي شيء غير طبيعي، يتصل الطبيب بالمريض على الفور ويخبره باتخاذ خطوات مبكرة، مثل تغيير الدواء أو الذهاب إلى المستشفى.

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وينبغي أن يقوم المريض بلف جهاز محمول في حجم الهاتف العادي حول صدره مرتين يوميا لشحن الكمبيوتر اللاسلكي في قلبه الذي يقوم بإرسال القراءات والتحديثات إلى الأطباء المتابعين عبر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وقال الدكتور زاكاري وينيت، استشاري أمراض القلب في إمبريال كوليدج للرعاية الصحية NHS Trust في لندن، إن نحو 920 ألف بريطاني مصابون بقصور القلب. وحسب درجة شدة المرض، يعاني المريض من صعوبات في التنفس وتتخزن السوائل في الرئتين والساقين.

ويؤدي قصور القلب إلى وفيات معظم أنواع السرطانات؛ إذ يموت شخص من أصل 3 مصابين بقصور القلب سنويا.

ويتضمن علاج قصور القلب حاصرات بيتا لإبطاء ضربات القلب ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لتوسيع الأوعية الدموية ومدرات البول، لكن كل هذه العلاجات لها آثار جانبية، وفقا لوينيت.

كما يوجد خيار آخر وهو العلاج بإعادة تزامن القلب ويتضمن زرع جهاز يرسل نبضة كهربائية إلى غرف القلب السفلية لمساعدة نبض القلب، لكن من الممكن أيضا أن تسوء حالة المريض في حالة ارتفاع الضغط في الغرفة العلوية اليسرى من القلب في حالة عدم قدرة القلب على الانقباض بقوة لضخ الدم للخارج.

أما الآن، فتم التوصل إلى جهاز جديد V-LAP يساعد في مراقبة القلب عن كثب وبصورة فورية. ويعد هذا الجهاز أول كمبيوتر لاسلكي متناهي الصغر يمكنه إرسال تحديثات حول بيانات ضغط الدم في القلب إلى الأطباء مرتين يوميا.