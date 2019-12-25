خدع لتتخلصي من شعرك الدهني إلى الأبد

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة الشعر الدهني فهي مشكلة حقيقية تشوه جمال الشعر، ولتتخلصي من هذه المشكلة وتحافظين على شعرك الذي يعتبر مفتاح جمال اي فتاة اليكي 5 حلول وهي :



.1- البودرة الشفافة

كم مرة تعرضتي لهذا الموقف؟ كنت خارج المنزل نظرتِ فجأة إلى المرآة فوجدة خصلات شعرك ملتصقة برأسك الذي تحول إلى كرة زيتية، وبالطبع علبة الشامبو الجاف في المنزل ولستِ تملكين إلا أدوات مكياجك، لا تفزعي ففي داخلها الحل، يمكنك أن تستخدمي البودرة الشفافة بدلاً من الشامبو الجاف انثريها على جذرو شعرك فهي قادرة على امتصاص الزيت أيضاً وكونها مؤلفة من ذرات ناعمة جداً لا تقلقي من أن تترك أثراً، وفي المرة القادمة لاتنسي الشامبو الجاف فوجود بعض المستحضرت في حقيبتك دائماً مفيد.

2- كوني ذكية باستعمال الشامبو الجاف

المبالغة باستخدام الشامبو الجاف قد تكون سبباً يؤدي إلى تزييت الشعر. حيث يمكن له أن يمتص قدراً كبيراً من الزيت مما يؤدي إلى جفاف جلدة الرأس مما يدفعها إلى أفراز كمية أكبر من الزيت وهذه تماماً هي المشكلة التي نحاول حلها، حان وقت التروي، والطريقة المثلى لاستعماله هي رشه على أصابعك ثم تمريرها بين خصلات شعرك مع التركيز على الجذور بدلاً من فروة الرأس، كما يمكنك رش قليلاً من الشامبو الجاف على فرشاة شعرك وتمشيط الشعر فتحصلين على نتيجة مثالية.

3- تجعيد شعرك

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التخلص من مملس الشعر الخاص بك قد يكون أفضل ما تفعلينه لشعرك الدهني، كلما كان شعرك مالساً كلما كان أقرب إلى جلدة الرأس وإفرازاتها وبالتالي يصبح دهنياً، لذلك بعض التجعيدات من الجذور ترفع الشعر فتبعده عن دهون الرأس، وطبعاً تجعيد الشعر بواسطة بكرات التمويج أفضل بكثير من استخدام الأدوات الساخنة على الشعر ذو الطبيعة الدهنية، لكن لا تنسي بخ شعرك ببعض المثبتات لتحافظي على تموجاته أطول فترة ممكنة.

4- استخدمي شامبو التنظيف العميق clarifying shampo

واحدة من أفضل طرق القضاء على الشعر الدهني هي استخدام هذا النوع من الشامبو لكن بالطبع إن لم يكن شعرك مصبوغاً فهو قد يؤثر على اللون، فيمكنك بدلاً من ذلك سحق حبتي أسبيرين أطفال وخلطها مع الشامبو المعتاد فالأحماض الموجودة فيها تساعد على تنقية الشعر وجلدة الرأس دون التأثير على اللون.

وإن خل التفاح علاج ممتاز للشعر الدهني، اخلطي ملعقتين منه في كوب مياه دافئة، وبعد الانتهاء من غسل شعرك بالشامبو والبلسم اسكبي المزيج على رأسك كغسلة نهائية، فتحصلين على رائحة عطرة خاصة تبقى عالقة في شعرك كما تحصلين على نتيجة مرضية تماماً بالنسبة لشعرك الدهني.

5- اشطفي شعرك جيداً

إذا كان شعرك دهنياً في منطقة واحدة معينة( كالجزء الخلفي من رأسك) فهذا يمكن أن يكون علامة على أنك لا تغسلين شعرك جيداً بعد الشامبو، لذلك عليك بتقسيم شعرك إلى عدة أقسام وشطفهل كل على حدة لتضمني إزالة كل آثار الشامبو.

نصيحة : إن شطف الشعر بالمياه الباردة بعد الانتهاء من تنظيفه له مفعول سحري على الشعر الدهني والشعر بشكل عام.