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شكرا لقرائتكم خبر عن لا ترمي تفل القهوة بعد اليوم.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 ديسمبر 2019
لا ترمي تفل القهوة بعد اليوم، ففيه سر العناية ببشرتك. اتبعي هذه الوصفات المنزلية لبشرة متألقة وناعمة.
فالبنّ مصدر غني بالمواد المضادة للتأكسد إنه يحمي الجلد ويعزز دفاعاته الطبيعية، وهو يحمي من أشعة الشمس الضارة UVB المسببة للسرطان. ويجعل البن البشرة ناعمة ومشرقة ويصلح الأنسجة، ويزيد مرونة الجلد، كما يحسّن مستوى الكولاجين والدورة الدموية ويحدّ من تورم الأنسجة والإنتفاخ تحت العينين.
الوصفة:
قبل أن تغسلي شعرك بالشامبو ضعي حفنة من تفل القهوة على شعرك (ما يركد من البن بعد تحضير القهوة في الركوة أو في آلات تحضير القهوة على أنواعها).
إفركي الشعر جيداً بالبنّ المستعمل ثم إشطفيه وإغسليه كالمعتاد.
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