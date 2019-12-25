تعرف على أغرب أنواع من الفوبيا !

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

قد ترى فأرا يمر من أمامك فتطلق لساقيك الريح صارخا بأعلى صوتك..أما بالنسبة لأخرين فهذا يعنى إرتعاب شديد و إغماء محقق لا محالة…قد لا ترتاح لركوب الطائرات و خاصة فى مرحلة الإقلاع…و لكن لغيرك أشياء معينة يمكن أن تؤدي إلى رعشة و رجفة و ربما إختناق فى التنفس. لكل شخص مخاوفه التى قد تسيطر عليه بدرجات متفاوتة، و لكن إذا زادت درجة الخوف لتصل إلى حد الرعب المرضى فهذا هو ما نطلق عليه إسم “فوبيا”.



يمكننا تقسيم الفوبيا إلى 3 أنواع رئيسية و هي: الرهاب المرضى، و الرهاب الإجتماعي، و أخيرا الفوبيات المحددة.

الرهاب المرضي هو الخوف من عدم المقدرة على الهروب بسهولة من موقف معين أو مكان محدد لذلك تجد أصحاب هذا النوع من الفوبيا لا يفضلون التواجد فى الاماكن المفتوحة و العامة .ثانيا الرهاب الإجتماعي أو الفوبيا الإجتماعية ،في هذا النوع من الفوبيا نجد ان المصابين به أشخاص يهابون بشدة التواجد بين الناس أو في المواقف الإجتماعية. أما النوع الثالث الفوبيا المحددة فيكون موجه إلى شيء أو مكان أو موقف بعينه مثال على ذلك فوبيا ركوب الطائرات أو فوبيا الأحاديث العامة أمام جمهور كبير…و لكن إختصارا لهذا العدد الكبير من أنواع الفوبيا المحددة يتم إدراجها تحت 4 أنواع ثابتة و هى فوبيا الحيوانات، و فوبيا البيئة الطبيعية،و فوبيا الحقن ،و أخرها فوبيا المواقف المختلفة.

فى الغالب تعود جذور الفوبيا لدى أى شخص إلى طفولته نتيجة تعرضه إلى إصابة أو وضعه فى موقف مرتبط بنوع الفوبيا المصاب بها و ربما تكون عادة متأصلة غرسها فيه الأب و الأم ، أو قد يكون السبب ببساطة هو كيميائية المخ.

هناك أنواع أخرى من الفوبيا التى لا يمكن تصنيفها تحت أى من الأنواع السابقة و ذلك ربما يرجع إلى غرابتها و عدم منطقية تصنيفها كفوبيا! و فيما يلى 10 من هذه الأنواع الغريبة من الفوبيا:

1- فوبيا الورق: هذا الخوف الغير مبرر تجاه الورق فى صوره المختلفة . فالمصاب بهذه الفوبيا الورقية قد يخاف من مجرد لمس الورق.أما البعض الأخر فقد يخاف من الورق المقطع أو المبلل أو حتى الورق الأبيض اللون.

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2- فوبيا الشباب:هذا العجوز الذى لا تخلوا منه ذكرياتنا… الذي دوما يخاف منه أطفال الحى أو الشارع فهذا العجوز دوما يعلو صوته توبيخا أو تهديدا و وعيدا للأطفال إذا ما إقتربوا من المنزل أو علا صوتهم أثناء اللعب، ذلك العجوز …. دوما يحذرنا اباءنا منه قائلين لا تقتربوا من بيت العم فلان فهو عكر المزاج و هوايته الدائمة توبيخ و تهديد الاطفال. المفاجأة أن هذا هو النوع الجديد من الفوبيا لدى كبار السن يكون سببه خوف أو إشمئزاز غير عقلانى من المراهقين الصغار و هو ما ينعكس بالضرورة على طريقة معاملتهم لهؤلاء المراهقين بفظاظة و غلظة.من الغريب معرفة أن فوبيا السن هذه عامة، أى أن الكبار ممكن أن يصابوا بفوبيا الأطفال الرضع و الصغار يصابون بفوبيا المسنين

3- فوبيا الشعر: المقصود هنا هو ” الشِعر” بكسر الشين، هذه الكلمات المنمقة المقفاة التى قد تقرأها فتمتعك أو تكرهها فتنقلب إلى فوبيا! هل تصاب بعرق غزير عندما تسمع الشِعر؟ أم تشعر برغبة عارمة فى إيجاد أقرب مخرج من المكان؟ يرى العلماء أن الخوف من الشِعر قد ترجع جذوره إلى أصل ظروف معرفتنا العامة بفنون الأدب المختلفة كالشِعر…فى المدرسة. سبب خوف المصاب بفوبيا الشِعر يرجع إلى عدم رغبته فى الإحساس بفشله فى فك طلاسم معانى الأبيات، هذه التعبيرات التى لم يتعود أن يتعامل معها فى حياته اليومية، أو خوفه من أن يبدو غبيا أمام الناس أو أمام نفسه!

4- فوبيا القيء: لا تستغرب ،ربما تقرأ عن هذا النوع الغريب من الفوبيا لأول مرة فى حياتك…و ذلك لأن أصحاب هذه الفوبيا لا يفضلون الحديث عنها لأن مجرد ذكرها يشعرهم برغبة فى القئ!فى الواقع المصاب بفوبيا القئ دائم الخوف من الإصابة بالمرض و من ثم الرغبة القهرية فى القئ لذا تجده يتجنب المواقف التى ربما تصيبه بإرتباك المعدة نتيجة الضغط النفسى أو يرفض تناول أى طعام معد بواسطة أخرين بل و عدم تناول أطعمة أو مشروبات معينة خوفا من تسمم الطعام! النظافة المبالغ فيها هى أحد سمات المصاب بفوبيا القئ، خوفا من أى بكيتريا قد تؤدى بالضرورة إلى المرض أو التسمم. إذا ذكرنا السيدات المصابات بفوبيا القئ فلابد و أن نذكر سيطرة هذه الفوبيا المرضية عليهم لدرجة تجنبهم للحمل حتى لا يعانوا من أعراض الحمل و أهمها الغثيان و القئ الصباحى! و كذلك تجنب رؤية أو سماع أو العناية بالمرضى.

5- فوبيا النوم:النوم يشكل نحو ثلث عمرنا لذا لا يمكن إنكار أهميته القصوى و لكن عليك أن تقنع المصابين بفوبيا النوم بهذه الحقيقة! فهؤلاء لديهم خوف غير مبرر من النوم مما يؤثر على حياتهم سلبا من إرهاق و تعب و عدم نيل القدر الكافى من النوم لذا لا يوجد سبيل لديهم سوى تناول الاقراص المنومة التى ربما تمنحهم بضع ساعات من النوم القهرى.

6-فوبيا العمل: الإستيقاظ مبكرا…زحمة المرور فى الصباح…غضب المدير كلها عوامل لابد فى النهاية أن تؤدى إلى فوبيا محققة!هذا الخوف الغير عقلانى المرضى تجاه العمل له درجات ايضا. فربما يكون أداء مهام معينة أثناء العمل أو مواجهة موقف عصيب ما خلال العمل اليومى هى من أكبر مخاوف المصاب بفوبيا العمل. فوبيا العمل غالبا هى مجموعة من الفوبيات مجتمعة..فوبيا الأحاديث العامة و الفوبيا الإجتماعية و فوبيا الفشل.

7-فوبيا المهرج: الخوف من رؤية مهرجين.