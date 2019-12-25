لا ينصح بتعاطي الأدوية بواسطة الملاعق.. لهذا السبب!

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

استخدام الملاعق لقياس جرعات الأدوية السائلة يؤدي إلى أخطاء كبيرة في القياس، وذلك حسبما توصل اليه باحثون من الولايات المتحدة وهولندا.



وعندما لا تقضي تعليمات تعاطي الدواء باستخدام الملاعق بل تقضي باستخدام ميليلترات بمثابة وحدة قياس يبدأ المرضى في الاستعانة بكؤوس مدرجة بدلا من الملاعق.

وقد أظهرت الدراسة التي أجريت في جامعتي كورنل وغرونينهام تخفيضاً في الجرعة المستهلكة بنسبة 8.4% في حال استخدام ملعقة صغيرة. وفي حال استخدام ملعقة كبيرة تزداد الجرعة بنسبة 11.6% وفق ما نشرت وكالة "روسيا اليوم".

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وقرر العلماء التأكد مما إذا كان يمكن تصحيح هذا الأمر بالإشارة إلى كمية الجرعات المستهلكة ليس بالملاعق بل بالميليلترات.

وشارك في التجربة 177 متطوعا قال 37.5% منهم إنهم يستخدمون الملاعق لقياس الجرعات لدى تعاطي الأدوية السائلة.

وعندما عرض عليهم تعليمات تعاطي الدواء حيث يشار إلى الجرعة بالملاعق اختار 60.9 % منهم هذه الطريقة للقياس. وبعد اطلاعهم على التعليمات حيث يشار إلى الجرعة بالميليلترات اختار النصف منهم كأسا مدرجا كأداة لقياس الجرعة.

إذن فإن مجرد تغيير وحدات القياس يخفض من كثرة الأخطاء إلى الضعف. لذلك نصح الباحثون إدارة المواد الغذائية والأدوية الأمريكية بمنع صناع الأدوية من الإشارة إلى الملاعق كوسيلة لقياس جُرَع الدواء.