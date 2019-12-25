تعرف على أهمية شرب الماء على الريق صباحاً

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

تكثر الدراسات والأبحاث التي تشدّد على أهمية الماء لجسم الانسان وصحّته فالماء يدخل في 83% من تكوين جسم الانسان اي في الدم الذي يجري في كل أعضاء ونواحي الجسم.



من هنا ليس من الضروري ان نعقّد عملية الاهتمام بصحّتنا او بأجسادنا، خطوات بسيطة وسريعة في الصباح ستضمن لنا الصحّة والنشاط.

في اليابان مثلاً، يسارع كل شخصٍ على شرب كوب من الماء مباشرة بعد الاستيقاظ، فهذه العملية الروتينية قد تقطف ثمارها ونتائجها مع مرور الوقت.

لذلك، ان شرب الماء خاصّةً على الرّيق يحمل الكثير من الفوائد والإيجابيات الصحية لأعضاء الجسم التي تحتاج الى الماء لتعمل بشكل طبيعي.

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1-الماء صديق البشرة: تحتاج البشرة يومياً الى الكثير من الماء لتجدّد انتعاشها وتحميك من ظهور التجاعيد كما والشيخوخة المبكرة. كوبان من الماء على الرّيق ستحمي الجلد من ظهور البثور والرؤوس السوداء.

2- الماء عدّو الإمساك: 3 اكواب من الماء صباحاً على معدة فارغة ستليّن المعدة وتحارب الإمساك كما وسيقيك من حموضة المعدة والالتهابات المؤلمة.

3- جرعة النشاط الصباحي: احرص ان تحصل يومياً على كوب من الماء الدافىء لتقضي على الشعور بالنعاس او بالتعب.

4- الماء لفقدان الوزن: شرب الماء صباحاً مفيد جدّاً لمن يريد ان يخسر الوزن، لذا لا تتردّد ان تشرب صباحاً 3 اكواب من الماء لتسريع عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية مع تقليل الشعور بالجوع.