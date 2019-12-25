شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الليبية تتأهب لصد أي انتهاك تركي.. أبرز التفاصيل (انفوجراف) والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 انفوجراف اللواء فرج المهدوى رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي:

Advertisements القوة البحرية في حالة تأهبّ قصوى السبب تحسبّاً لاحتمال دفع تركيا بمزيد من الأسلحة والجنود إلى ليبيا القوات البحرية مستعدة لكل الفرضيات ولديها من القوة ما يكفيها هناك رقابة ومتابعة مفروضة على كل السفن القادمة إلى الغرب الليبي

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