شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف عن فائدة الشعر الموجود على ذراعينا وأرجلنا! والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 بينت دراسة حديثة في عاما 2011 تم نشرها من قبل وكالات اخبارية ان فوائد هذا الشعر تعود الى قدرته على منع البعوض والحشراات من ايذاء جلد الانسان.

ويقول باحثون بريطانيون في دراسة جديدة انه كلما طال هذا الشعر كان من الصعب على الحشرات المتطفلة ان تعثر على موضع تلدغ فيه الانسان، وكلما احتاجت فترة أطول في البحث عن هذا الموضع كانت الفرصة أكبر أمام الانسان لاكتشاف هذه الحشرة.

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