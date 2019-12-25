شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة للتخلص من الخطوط البيضاء! والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 تعاني النساء من هذه الخطوط البيضاء المزعجة، لكن هناك حل لمشكلة الخطوط البيضاء التي تؤرقك. وهي طريقة منزلية سهلة.

تتألف الخلطة من مكونات طبيعية، ولا تؤثر سلبا على المرأة ولا على الجنين اثناء الحمل، إليك الوصفة: المكونات: Advertisements فنجان جلسرين يباع في الصيدليات، فنجان سبيرتو طبي. الطريقة: تمزج المكونات جيدا وتوضع على منطقتي الصدر والبطن. يفضل وضع المزيج قبل النوم، ويمكنك الاستحمام صباحاً او تركه خلال النهار. ولنتيجة اسرع، يفضل تكرار العملية يوميا لمدة 3 اشهر لتلاحظي الفرق مع اختفاء كل الخطوط البيضاء.

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