شكرا لقرائتكم خبر عن ماء الباذنجان وصفة بسيطة تسمح بخسارة الوزن والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

من منا لا يشعر بالحرج من رؤية جميع هذه الدهون تتراكم في البطن؟ إنها ليست قبيحة المنظر فحسب بل هي تشكل خطرًا على الصحة أيضًا، ويتطلّب التخلّص منها بعض الجهود والتغييرات في نمط حياتنا.



من الضروري أن نقوم ببعض التمارين الرياضية واعتماد تغذية سليمة إذا أردنا الحصول على نتائج جيدة. وفي النهاية ستكون وصفة ماء الباذنجان التي سنقدمها مفيدة جدًا لهذا الغرض!

ماء الباذنجان وصفة بسيطة تسمح بخسارة الوزن. بفضل مخزونه الكبيرة من الماء والألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن يحرق الباذنجان الدهون ويؤمّن للجسم كمية كبيرة من المغذيات المفيدة. إذا تم استهلاكه بطريقة معيّنة يمكن للباذنجان أن يكون وسيلة ضرورية لخسارة هذه الدهون التي تغلّف البطن شيئًا فشيئًا!

بماذا يفيد الباذنجان لخسارة الوزن؟

يحتوي الباذنجان على كمية كبيرة من المغذيات وعلى كمية قليلة من السعرات الحرارية كما أنه يعمل على تدفّق البول فيمنع بالتالي احتباس الماء ويعمل أيضًا كقاطع شهية فعّال.

يجب معرفة أنه من أجل إذابة دهون البطن أو خسارة الوزن عليكم أن تغيّروا نمط حياتكم. لأن ماء الباذنجان يمكنه أن يساعدكم على أن تنحفوا ولكن فقط في إطار اتباع حمية غذائية مناسبة وممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة في اليوم على الأقل.

يتمتّع ماء الباذنجان بخصائص مطهّرة ومزيلة للسموم: فهو لا يحتوي على الدهون ولا يحتوي إلا على القليل من السعرات الحرارية. إضافة إلى ذلك يعتبر ماء الباذنجان منفعة غذائية حتى يمكن اعتباره مكمّلًا غذائيًا صحيًا وكافيًا.

ما هي منافع الباذنجان الأخرى؟

يساعد الباذنجان على تخفيض نسبة الكولستيرول. أتسألون كيف ذلك؟ تمتصّ مكوّناته الطبيعية الدهون الموجودة في الطعام الذي نهضمه عندما يمرّ في الأمعاء.

يساعد على التخلّص من السموم وينظّم العبور المعوي: إذن هو يساعد على محاربة الإمساك.

يتمتّع بخصائص مضادة للأكسدة بفضل احتوائه على الفيتامين E وعلى الأنتوسيان وهو مضاد للأكسدة يحمي من عدة أنواع من السرطان والأمراض القلبية.

يحتوي الباذنجان على كمية كبيرة من البوتاسيوم والصوديوم المادتين الأساسيتين للجهاز العصبي وجهاز القلب والدورة الدموية.

وكما ذكرنا سابقًا تساعد الألياف الموجودة في الباذنجان على تطهير الجسم وهي تخفّض نسبة السكّر في الدم ما يناسب مرضى السكّري.

يحتوي الباذنجان على حمض الفوليك المفيد للعظم.

Advertisements

الباذنجان مفيد جدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد لأنه يحفّز إنتاج المِرّة.

إنه خضار غني بالمغنيزيوم والحديد الذي يمنع فقر الدم ويقوّي جهاز المناعة.

كيف يمكن خسارة الوزن من خلال شرب ماء الباذنجان؟ كيف يجب استهلاكه؟

يجب أن تشربوه لمدة 7 أيام متواصلة. ينصَح باتباع هذه الحمية مرة في الشهر على الأقل لأنها لن تساعدكم على التخلّص من دهون البطن فحسب بل إنها ستساعدكم على تطهير جسمكم أيضًا.

خلال هذا الأسبوع عليكم أن تتبعوا حمية قائمة على السلطات وعصائر الفاكهة وعليكم أن تحدّوا من استهلاك الدهون ودقيق القمح إلى أقصى حدود.

عليكم أن تشربوا نصف ليتر من ماء الباذنجان في اليوم أي كوبًا كاملًا قبل الوجبتين الأساسيتين.

في المبدأ عليكم ان تخسروا 2 كغ في هذا الأسبوع. ولكن اعلموا أن أيض كل شخص يختلف عن الآخر لذا يتفاوت هذا الرقم بين شخص وآخر.

إضافة إلى ماء الباذنجان هذا يمكنكم أن تتناولوا الباذنجان إما مشويًا في الفرن أو مطهوًا على البخار حسب رغبتكم ولكن لا تتناولوه أبدًا نيئاً.

الباذنجان النيء سامّ لانه يحتوي على السولانين وهو قلويد قد يسبب التقيؤ والإسهال.

كيف يمكن تحضير ماء الباذنجان لمحاربة دهون البطن؟

الأمر في غاية البساطة. قشّروا حبة باذنجان متوسطة الحجم واغسلوها جيّدًا وقطّعوها إلى مكعبات.

ثم اسكبوا مقدار نصف ليتر ماء في إبريق داكن اللون وأضيفوا إلى الماء مكعبات الباذنجان. أتركوها تنتقع طوال الليل واعتادوا أن تحضّروها في الليل لكي تنتقع بشكل كافٍ.

يمكنكم شربه بارداً مع عصرة حامض فيكون له هكذا طعم إضافي وستضيفون إليه جرعة إضافية من مضادات الأكسدة. لا تنسوا أن تشربوا هذا الماء قبل الوجبتين الأساسيتين لمدة أسبوع. تابعوا هذه الحمية مرة في الشهر. وستلاحظون النتائج تدريجيًا!