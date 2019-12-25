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شكرا لقرائتكم خبر عن حمية تساعد في خسارة الوزن بفعالية! والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 ديسمبر 2019
يُعد الوزن الزائد من أبرز مشاكل العصر لدى الرجال والنساء على حدٍ سواء، لذا إليكم هذه الحمية الغذائية الصحية والبسيطة لخسارة نحو 5 كيلوغرامات في اسبوع واحد.
نشر موقع healthylifebase المتخصص بشؤون الصحة والغذاء الطبيعي تقريراً حول خسارة الوزن باتباع حمية غذائية قائمة الموز والماء في الأساس، وتطبق على الشكل التالي:
يجب أكل موزتين وشرب كوبين من الماء عند الإستيقاظ في الصباح قبل تناول أي شيء آخر. على الماء أن يكون فاتراً مائلاً غلى السخونة أكثر من البرودة.
يمكن أكل مختلف أصناف الطعام خلال النهار بشرط التوقف عن الأكل عند الساعة السادسة مساءً.
وينصح الموقع الصحّي المتخصص بلإبتعاد عن تناول الحلويات والسكريّات خلال هذه الفترة والإستيعاض عنها بالموز والماء.
ويجب شرب ليتيرين من الماء يومياً.
ويؤكد healthylifebase أن هذه الحمية تحسّن عملية الأيض وخسارة الوزن بفعالية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.