وصفات طبيعية وفعالة لتطويل الشعر!

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

من المؤكد أن معظم النساء يحلمون بشعر طويل وقوي وصحي، ولكن تبوء دائما تجاربهم بالفشل ويفقدون الأمل في الحصول على شعر طويل، ولذلك فإننا سوف نقوم بمساعدتك من خلال تقديم بعض الوصفات الفعالة والمجربة لتطويل الشعر لتتعلمي كيف تحصلين على شعر طويل وكثيف خلال شهر واحد.



- الوصفة الأولى: قومي بتقطيع الفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة وضعيها في علبة نظيفة، ثم قومي بإضافة زيت الزيتون عليها بالعلبة واتركيها لمدة 10 أيام، ثم قومي بوضعها على شعرك وهنا سوف يطول شعرك بمقدار 5 أشبار خلال عامين

- الوصفة الثانية: مكونة من زيت النارجيل وزيت الجرجير وفص ثوم مهروس، قومي بوضع كمية من زيت الجرجير تناسب طول شعرك وأضيفي إليها كمية مناسبة من زيت النارجيل ثم أضيفي إليهما فص الثوم المهروس واخلطيهم معا جيدا، ثم قومي بوضع الخليط على شعرك ودلكي به فروة رأسك واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين وبعدها قومي بغسل شعرك بالشامبو، ثم قومي بوضع الزيت على شعرك لمدة دقيقتين واغسلي بعد ذلك شعرك بالماء الفاتر.

- الوصفة الثالثة: ورق السدر، حيث أن ورق السدر هو نبات ذات أوراق خضراء صغيرة وبها ثلاثة خطوط طولية، ويمكن الحصول عليه مجففا من عند العطار، قومي بنقع ورق السدر في الماء لمدة ساعتين، ثم دلكي شعرك به وفروة الرأس بالورق يوميا وسوف تحصلين على نتيجة رائعة خلال شهر

- الوصفة الرابعة: كوب من زيت جوز الهند مع بقدونس وملعقتين من الحناء، قومي بتجفيف البقدونس واخلطيه مع زيت جوز الهند والحناء، ثم قومي بتسخين الخليط على النار ثم قومي بتخزينه واستعمليه بمعدل مرتين يوميا وسوف تلاحظين الفرق في أقل وقت.

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- الوصفة الخامسة: وهي البيض، استخدمي عدد بيضات يناسب طول شعرك، افصلي صفار البيض واخفقيهم جيدا وليكن بالخلاط الكهربي، وضيفي إليه بعد ذلك زيت الزيتون مع زيت السمسم مع وزيت جوز الهند واخلطيهم معا جيدا ثم قومي بوضع هذا الخليط على شعرك لمدة 3 ساعات.

- الوصفة السادسة: مكونة من زيت السمسم وزيت الزيتون وزيت الخروع بالإضافة إلى زيت دابر أملا، اخلطي كل هذه الزيوت معا بكميات متساوية واتركيه على شعرك لمدة ساعة أو ساعتين وسوف تلاحظين أن شعرك يزيد طوله تدريجيا مع المداومة على استخدام هذه الوصفة.

- الوصفة السابعة: زيت النارجيل مع الثوم، قومي بوضع ثوم النارجيل على النار وأضيفي إليه ثوم مبشور ، وبعد مرور أربع دقائق قومي برفعه من على النار وتخزينه واستخدميه يوما بعد يوم وسوف تلاحظين نتيجة رائعة.

- الوصفة الثامنة: وهي مكونة من زيت الزيتون وزيت الخروع ونوى التمر المطحون، قومي بخلط هذه المكونات معا جيدا ثم استخدميها لشعرك حيث أنها وصفة رائعة لتطويل الشعر والعناية به.

- الوصفة التاسعة: وهي مكونة من الخميرة وزيت جوز الهند، قومي بخلط 3 ملاعق من الخميرة الفورية مع كوب من زيت الزيتون، وادهني بهذا الخليط شعرك لمدة ساعتين وسوف تلاحظين الفرق.

- الوصفة العاشرة: الحلبة والحبق وزيت الزيتون، قومي بخلط بعض من مسحوق الحلبة مع بعض من مسحوق الحبق (المجفف) وأضيفي إليه زيت الزيتون، واخلطيهم معا جيدا ثم قومي بوضع هذا الخليط على شعرك لمدة 20 دقيقة أو 10 دقائق بالشمس، والآن اشطفي شعرك واستمتعي بجمال شعرك.