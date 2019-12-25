دراسة: شرب الشاي والقهوة بعد تناول الطعام يسبب الأذى

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الكثير منا اعتاد أن يتناول الشاي و القهوة بعد تناول الوجبة مباشرة وهذه العادة يقوم بها معظم الناس ويعتبرونها الحلو الذي يتناولوه بعد الطعام ولا يحاولون تناول عصير او فاكهة ولكن يفضلون الشاي .



وقد أثبتت الدراسات الطبية ان شرب الشاي والقهوة بعد تناول الطعام يسبب الأذى المباشر لجسم الإنسان.

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وقد اخترنا في هذا الموضوع أن نذكر رأي الأطباء في شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة لما له من تأثير على تعطيل عملية الهضم ويعمل على أكسدة الطعام في المعدة لذا فينصح الأطباء بعدم شرب الشاي بعد الطعام مباشرة ويمكن تناوله بعد مرور 30 دقيقه على الأقل من تناول الطعام.

فقد يعمل شرب الشاي أيضا علي تعطيل استخلاص الحديد من الطعام ليفيد الجسم به لذا فمن الأفضل أن نمنع الأطفال من شرب الشاي حتى لا يصابوا بفقر الدم أو ما يسمى علميا بالأنيميا.

فينصح بتناول الشاب بعد الأكل بساعة على الاقل فهذا أفضل حتى يتمكن الجسم من إمتصاص العناصر الغذائية المفيدة من الطعام.