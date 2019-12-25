شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري» يحذر من تناول «سكر الدايت».. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: قال الباحث في علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إن النتائج الطبية لدراسات حديثة أثبتت أن «سكر الدايت» خطر على الصحة بصورة عامة. جاء ذلك خلال لقاء الحضيري على قناة الإخبارية، إذ أوضح أن «سكر الدايت» يقتل البكتيريا النافعة بالجسم، كما يقلّل أحماضًا معينة تنظّم الإنسولين فتزيد معاناة مرضى السكر، مشيرًا إلى تصنيع ذلك النوع من السكر أحيانًا من موادّ بتروكيميائية، وحتى مصادر ذلك السكر التي يقال إنها «طبيعية»، إلا أنها تختلط بتلك المواد لظروف التصنيع.

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