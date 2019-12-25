كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:43 صباحاً - تعتبر النزلة المعوية من الأمراض الباطنية المؤلمة، وفي حال أهمل علاجها بالنسبة للرضع فقد تؤدي إلى الوفاة، وقد كانت في السابق من أهم أسباب وفيات الرضع، ولكن التوعية الصحية وتوفر العلاج في الوقت العلاجي قلل من مضاعفاتها. الدكتور محمد أبو داوود أخصائي طب الأطفال يقدم لك شرحاَ تفصيلياَ عن أعراض النزلة المعوية وطرق علاجها... أعراض النزلة المعوية عند الأطفال تصل فيروسات متعددة إلى الجهاز الهضمي للطفل عن طريق الطعام والشراب الملوثان.

عدم توفر نظافة الطعام والشراب هو المسبب الأول للنزلة المعوية. أهم أعراض الإصابة بالنزلة المعوية هي القيء الشديد.

الإسهال الذي يكون على شكل سائل ولا يفرق بينه وبين البول بسبب سيولته الشديدة ورائحته الكريهة. Advertisements ألم في البطن ويتلوى الطفل وفي حال الرضيع نجده يرفع ركبتيه باتجاه بطنه لأنه لا يعرف كيفية التعبير عن الألم.

يحدث ارتفاعاَ في حرارة الجسم.

ويحدث مع الأطفال الأكبر سناَ الألم في جميع عضلات الجسم وهذا العرض يحدث أكثر في البالغين. متى يمكن تحديد أن الطفل يعاني من النزلة المعوية

في حال اجتمعت الأعراض السابقة.

في حال استمرت أكثر من يوم لأنها قد تصل لمدة عشرة أيام. خطوات على الأم القيام بها لتقليل أعراض النزلة المعوية الإكثار من تقديم السوائل للطفل لتقليل السوائل المفقودة لكي لا يصاب بالجفاف.

في حال الرضع يقدم لهم محلول الإرواء حسب إرشاد الطبيب.

يفضل عدم تناول منتجات الألبان. تجنب تناول الدهون والشطة مثل المقرمشات المضاف لها الشطة.

يجب عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف لأن الأمعاء تكون مريضة ولا يمكنها الاحتفاظ بها بل ستكون متعبة لها.

يجب أن يلوذ الطفل بالراحة لكي لا يزيد من فقد السوائل بسبب التعرق. من الممكن أن تقدم الأم بعض المشروبات العشبية التي تقلل من أعراض النزلة المعوية مثل مغلي النعنع وأعواد القرفة والبابونج.

ويفضل أن يقدم له عصير الليمون باستمرار مع تقليل السكر لكي لا تتهيج الأمعاء.

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