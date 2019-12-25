أطعمه بديله للفياجرا.. تعرف عليها!

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

تقول الدراسات والأبحاث أن تناول الأطعمة بشكل متوازن تغني تماماً عن حبوب الفياجرا، حيث تعتبر الكثير من الأطعمة اليومية بمثابة منشطات لتعزيز العلاقة الحميمية بين الجنسين.



وتضيف هذه الدراسات إلى أن المواد الغذائية التي تعمل على تحسين العلاقة الحميمية يمكن أن يتم تصنيفها إلى مواد تعمل على تعزيز القدرة الجنسية للرجل وتقوي من خصوبة المرأة وتعمل على تحسين مزاجها وهذه الأطعمة المنشطة وفقاً لما أوردته مجلة بيلد دير فراو الألمانية هي :-

1- الكرفس :- حيث يحتوي بشكله الطبيعي على هرمون الذكورة أندروسترون والذي يعمل كهرمون محفز للرغبة لكل من الرجل والمرأة.

2- الموز :- لأنه غني بفيتامين B الذي يحول الكربوهيدرات إلى وحدات طاقة تعمل على إنتاج الهرمونات الجنسية مثل هرمون الذكورة الأندروسترون.

3- الأفوكادو :- حيث أنه يساعد على زياددة الرغبة لدي كل من المرأة والرجل لأنه غني بحمض الفوليك الذي يعمل على تحليل البروتينات وفيتامين B6 الذي يزيد من انتاج الهرمونات الجنسية لدي الرجل والبوتاسيوم الذي ينظم عمل الغدة الدرقية للنساء.

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4- سمك السلمون:- يحتوى على أحماض الأوميجا3 إلى جانب كميات كبيرة من فيتامين D حيث أن هذا الفيتامين يزيد من مستويات السيروتونين في الدماغ ويؤدي إلى الشعور بالاسترخاء وبما يؤدي إلى زيادة المتعة في العلاقة بين الرجل والمرأة.

5- الشوكولاته الداكنة:- حيث أثبتت الدراسات أن النساء اللائي تناولن الشكولاته بشكل يومي أكثر سعادة في حياتهن الجنسية وأدت إلى زيادة الرغبة لديهن حيث أنها تحتوي على مواد كيميائية تسبب الاسترخاء والشعور بالنشوة والمتعة.

6- البطيخ :- بعض مكونات البطيخ تؤدي وظيفة الفياجرا حيث أنه يحتوي على مادة السترالين التي تقوم بتوسيع الأوعية الدموية وزيادة الشهوة والقدرة على حد سواء.

7- الكاجو وبذور عباد الشمس والفستق:- حيث أنها تحتوي على معدن الزنك الذي يستخدمه الجسم في انتاج هرمون التستوستيرين وأشارت الدراسات إلى أن الرجال الذين يعانوا من الضعف الجنسي يكون سبب نقص معدن الزنك.

8- الجرانولا:- عبارة عن خليط من الشوفان والمكسرات والعسل والفواكه المجففة وهي غنية بالحمض الأميني (الأرجنين) الذي يزيد من تدفق الدم والذين يحسن من القدرة عن الرجال.