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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. إصابة 4 طالبات في احتراق حافلة مدرسية.. صور والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 ديسمبر 2019
تعرضت 4 طالبات من مدرسة ابتدائية ومتوسطة المربع بمحافظة محايل عسير، لعدة إصابات ، منها واحدة خطيرة وذلك في حادثة احتراق حافلتهن المدرسية نتيجة اصطدامها بمركبة من نوع شاص تويوتا على كوبري مغاسا، (طريق محايل - بارق).حسبما ذكرت صحيفة " عكاظ" .
وكان الدفاع المدني ببارق وثلوث المنظر وفرق من الهلال الأحمر والدوريات الأمنية، باشرت الحادثة، وتم إخماد الحريق وإخلاء الحافلة من الطالبات سريعاً قبل أن تشتعل النيران بكاملها، بينما تم نقل المصابات إلى المستشفى، فيما قامت دوريات المرور بتنظيم حركة السير على الطريق الذي شهد كثافة عالية.
بدورها، أعلنت إدارة تعليم محافظة محايل في بيان لها، أن مدير التعليم منصور آل شريم وقف على جميع الحالات المصابة واطمأن عليها، مقدماً شكره لجميع الجهات ذات العلاقة التي باشرت الحادثة، مع خالص الدعاء للطالبات بالشفاء العاجل ومغادرة المستشفى
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