شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يتسبب شمع الأذن فى فقدان السمع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الجزء الخارجي من قناة الأذن ، تنتج الخلايا شمعًا يدعى بالكروم يحبس جزيئات الغبار والأوساخ، يصد الشمع أيضًا الماء ، ويحمي طبلة الأذن الرقيقة من التلف، يتم تحريك الشمع إلى الخارج تدريجياً من خلال بطانة قناة الأذن، محملًا أي أوساخ محاصرة، في النهاية، يجف الشمع ويسقط من الأذن في رقاقات صغيرة غير ملحوظة.

ووفاق لموقع " Drugs" الإنتاج الطبيعي لشمع الأذن صحي وجيد للأذن إذا تم إنتاج الكثير من الشمع، فإنه يمكن أن يحجب الأذن ، ولكن بشكل أكثر شيوعًا ، تصبح الأذن مسدودة بسبب العناية غير الصحيحة في الأذن وتنظيف الأذن.

إذا دفعت مسحات القطن أو أقلام الرصاص أو إصبعك أو أشياء أخرى إلى قناة أذنك لمحاولة إزالة الشمع ، فيمكن للقوة دفع الشمع إلى داخل الأذن وضغطه على طبلة الأذن، يعتبر انسداد شمع الأذن، الذي يُطلق عليه أيضًا انحشار cerumen ، سببًا شائعًا لفقدان السمع المؤقت.

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اعراض انسداد الشمع لقناة الأذن

قد تشعر أن أذنك محشوة أو ممتلئة، على غرار شعور بعض الناس عندما يسافرون بالطائرة، قد يكون لديك فقدان السمع الذي يزداد سوءا تدريجيا، بعض الناس يعانون من وجع الأذن أو الرنين في الأذن (طنين الأذن).

طرق الوقاية من انسداد الأذن بالشمع:

لا تضع أي أشياء في قنوات أذنك، يجب استخدام المسحات القطنية لتنظيف الأذن الخارجية فقط لا تضعهم في القناة السمعية.

الأسباب الشائعة الأخرى لفقدان السمع ما يلي:

التعرض لضوضاء عالية متكررة، الشيخوخة، ورم في العصب السمعي يسمى الورم العصبي الصوتي.