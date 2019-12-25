شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. لماذا نصاب بارتجاع المرىء وما هى طرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الاصابة بارتجاع المريء وعدم القدرة على هضم الطعام بالشكل الطبيعي، من الأمور الصعبة التى تؤثر بشكل سلبى على صحتك، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر على هذا المرض، وذلك وفقا لموقع " medicinenet".

ما هو ارتجاع المريء؟

يتعرض الشخص لارتجاع المريء عندما يزداد تدفق حمض المعدة إلى الأعلي، وهذا يتسبب في الإصابة بتهيج في بطانة المريء، والشعور بألم وتعب شديد في المعدة، ولذا عليك توخي الحذر بشكل كبير.

ما هي أعراض الإصابة بالارتجاع المريء؟

هناك العديد من الأعراض التي توضح حقيقة الإصابة بارتجاع المريء، ومنها:

-ألم شديد في الصدر ويصاحبه الإصابة بحرقان شديد في الصدر.

-يواجه الاشخاص المصابون بارتجاع المريء بشكل دائم من صعوبة في التنفس.

-زيادة نسبة الإصابة بحموضة المعدة.

-سعال.

-التهاب شديد في الحنجرة.

-اضطرابات في النوم.

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ما هي أسباب الإصابة بالارتجاع المريء؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بارتجاع المريء، ومنها:

-زيادة الوزن بالشكل الملحوظ.

-الإصابة بالفتق بالحجاب الحاجز.

-الحمل يزيد فرص الإصابة بالارتجاع المريء.

-التدخين من أشهر العوامل .

-الإكثار من كميات الطعام.

ما هو علاج ارتجاع المرئ؟

في بداية الأمر يعتمد علاج ارتجاع المريء علي تغير العادات اليومية الخاطئة، كتناول الأطعمة الصحية أو ماش باه ذلك، وأيضا ضرورة تناول الأدوية المضادة للحموضة، والجرعات يقوم بتحديدها الطبيب.