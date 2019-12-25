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تحليق ليلي لطيران استطلاعي في أجواء صنعاء

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أكد سكان محليون في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران,  سماعهم ورؤيتهم أضواء طيران مسير في سماء المدينة.

 

وذكر السكان أن تحليقا مستمرا لطيران مسير واستطلاعي جرى فوق العاصمة صنعاء منذ ساعات المغرب وحتى وقت متأخر من الليل.

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وأكد السكان أن التحليق لم يتوقف,  وأن الطيران يصدر أضواء حمراء متقطعة.

 

ولم يعرف حتى اللحظة هوية الطيران.

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