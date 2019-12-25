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شكرا لقرائتكم خبر عن تحليق ليلي لطيران استطلاعي في أجواء صنعاء والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 ديسمبر 2019
أكد سكان محليون في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران, سماعهم ورؤيتهم أضواء طيران مسير في سماء المدينة.
وذكر السكان أن تحليقا مستمرا لطيران مسير واستطلاعي جرى فوق العاصمة صنعاء منذ ساعات المغرب وحتى وقت متأخر من الليل.
وأكد السكان أن التحليق لم يتوقف, وأن الطيران يصدر أضواء حمراء متقطعة.
ولم يعرف حتى اللحظة هوية الطيران.
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