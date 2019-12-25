شكرا لقرائتكم خبر عن تحليق ليلي لطيران استطلاعي في أجواء صنعاء والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 أكد سكان محليون في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران, سماعهم ورؤيتهم أضواء طيران مسير في سماء المدينة.

وذكر السكان أن تحليقا مستمرا لطيران مسير واستطلاعي جرى فوق العاصمة صنعاء منذ ساعات المغرب وحتى وقت متأخر من الليل. Advertisements وأكد السكان أن التحليق لم يتوقف, وأن الطيران يصدر أضواء حمراء متقطعة. ولم يعرف حتى اللحظة هوية الطيران.

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