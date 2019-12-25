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شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تساعدك على تنظيف الأنف والتخلص من الاحتقان بدقيقة ! والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 ديسمبر 2019
طور هذه الطريقة أطباء روس إن هذه الطريقة ستساعد على تنظيف الأنف على المحتقن أو التخلص من الاحتقان في دقيقة.
إعماد هذه الطريقة هو التنفس. كيف؟
اضغط بإصبعك على الأنف المحتقن وامش بسرعة وأنفك مسدود من ضغطك عليه. في هذا الوقت يجب أن يبقى فمك مغلقاً طوال فترة التمرين. ستكون قادراً على أن تخطو ما بين 20 إلى 30 خطوة.
وفيما أنت ماش، احبس نفسك حتى تشعر برغبة قوية إلى التنفس . ومن ثم تمدد على ظهرك على أن يكون عمودك الفقري مستقيماً ،وركز على تنفسك.
عندما تترك أنفك ، حاول أن تتنفس ولكن ليس بعمق، وابق الفم مغلقاً. وبدل أن تأخذ نفساً عميقاً ، خذ نفساً خفيفاً ومن ثمّ أرخ كل عضلاتك وأنت تخرج الهواء (زفير).
خذ شهيقاً آخر وعد للاسترخاء. ومع كل شهيق، حاول أن يكون تنفسك بطيئاً وأنت ما زلت مسترخياً.
سيكون هدفك أن تظل متعطشاً للهواء مدة 2 إلى 3 دقائق، على أن تكون عضلاتك مسترخية بالكامل. سيتراوح التنفس ما بين قطعه تماماً والتنفس أنفاساً قصيرة.
وحينما يفتح أنفك المحتقن حاول التنفس من أنفك فقط وليس من فمك.
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