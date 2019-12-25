ماذا يفعل أكل الحمام في جسم الانسان وخصوصا المرأة!

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

المعظم مننا ان لم نكن جميعا قد قمنا سابقا باكل الحمام بشتى انواعه واشكاله وطرق طهيه واننا جميعا نحبه على رغم قلة اللحوم به فانه يحتوى على العديد من الفوائد حيث أن قيمته الغذائية عالية جداً وغني بالعناصر الغذائية المفيدة ويفضل عدم تناول الحمام الكبير وذلك لأن الحمام صغير السن يكون له مذاق لذيذ في الأكل.



وللحمام فوائد كثيرة ومتنوعة حيث أنه غني جداً بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على بناء جسم الإنسان وخصوصاً المرأة لما هذه الفيتامينات والمعادن في مكافحة الأنيميا التي تعاني منها أغلب الفتيات وذلك لاحتوائه على عنصر الحديد.

والفيتامينات والمعادن التي توجد في لحم الحمام هي :- فيتامين أ ، فيتامين ب1 (الثيامين) ، فيتامين ب2 ، فيتامين ب3 (النياسين) ، فيتامين ب5 (حمض البانتوثنيك)، فيتامين ب6 (البيروكسين) ، فيتامين ج ، البروتين ، الحديد ، الفوسفور ، الزنك ، السلينيوم، النحاس، الدهون الطبيعية، الكوليسترول، الماغنسيوم، المنجنيز ، البوتاسيوم، الصوديوم ، أوميجا3 الدهنية، أوميجا 6 الدهنية.

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والفوائد الصحية لكل عنصر من العناصر الموجودة بلحم الحمام كما يلي:- البروتين :- يقوي الجهاز المناعي، يساعد في الحصول على أظافر صحية، الاستمتاع بشعر صحي ، يساعد في فقد الوزن، يعالج الأرق، يدعم تخثر الدم. فيتامين ب3:- يقلل من مستوى الكوليسترول الضار بالجسم ، يرفع مستوى الكوليسترول الجيد، يتحكم في نسبة السكر في الدم ، يقلل من الالتهابات الجلدية ، يعالج الجهاز الهضمي ، يمد الجسم بالطاقة.

فوائد النحاس:- يقوى من صحة العظام ، يدعم وظائف الغدة الدرقية، دعم صحة الأعصاب، يقلل من الأرق. فيتامين ب6:- يحسن من وظائف الدماغ ، يمد الجسم بالطاقة، يقلل من خطر الاصابة بالنوبات القلبية، يحمي الجسم من الأكزيما. فوائد الحديد:- يحسن من توزيع الأوكسجين، تحسن صحة الجهاز المناعي، يحسن من القدرة على التركيز، يقوى الأظافر، يقلل من الدوخة والصداع، يقلل من الاكتئاب. فوائد الزنك:- يساعد على النمو الصحي للأطفال، يحمي من نزلات البرد والإنفلونزا، ينظم عمليات الأيض. فوائد فيتامين ب1:- فاتح للشهية ، يقلل من التهابات الساقين ، يدعم العضلات والجهاز العصبي، يدعم القلب والأوعية الدموية. فوائد السلينيوم :- يقلل من مخاطر التهاب المفاصل.

كما يحد او يقل من خطوره الاصابات بامراض اشهرها السرطان ويحمي النساء من تغير لون الشعر المفاجئ ويقاوم بعض اعراض الشيخوخه ويحسن من وظائف غددنا الدرقيه.