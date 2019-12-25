شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة منزلية لتحضير كريم و جل للحلاقة! والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

إليكم طريقة تحضير كريم الحلاقة و جل الحلاقة منزليا و ذلك لأن معظم كريمات الحلاقة لها أثار جانبية تتجلي في تهيج البشرة أو ظهور البثور.



كريم الحلاقة للرجال:

تحتاج إلى :

10 قطرات من زيت الخزامى

5 قطرات من زيت الزيتون

ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز

ربع كأس من زيت اللوز

ثلثي كأس من زبدة الشيا

ثلثي كأس من زيت جوز الهند

طريقة التحضير:

– نضع زيت جوز الهند وزبدة الشيا في مقلاة على نار هادئة مع التحريك حتى تذوب الزبدة.

– نرفع المقلاة من فوق النار ثم نضيف باقي المكونات ماعدا صودا الخبز ونمزجهم جيدا ونترك الخليط حتى يبرد ثم نضع المزيج في وعاء زجاجي وندخله في الثلاجة ونتركه حتى يتصلب.

– بعد ذلك نخرج الخليط من الثلاجة ونتركه لبضع دقائق ثم نضيف إليه صودا الخبز ونمزجها بآلة الخفق الكهربائية لمدة 3 دقائق حتى يصير الخليط ناعما.

– نصب الكريم في وعاء محكم الغلق ونضعه في مكان بارد وجاف و بالتالي يصير كريم الحلاقة جاهز للاستعمال.

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جل الحلاقة للرجال:

تحتاج إلى:

10 قطرات من الزيت العطري (حسب الرغبة)

8 قطرات من زيت شجرة الشاي

ملعقتين كبيرتين من جلسيرين

ملعقة من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف كأس من صابون قشتالي سائل

ربع كأس من جل الصبار

ربع كأس من ماء الدافئ

طريقة التحضير:

– نضع الماء الدافئ والملح في بخاخ زجاجي ونحركه جيدا حتى يذوب الملح.

– في وعاء آخر نضع باقي المكونات ونمزجهم جيدا حتى يصير الخليط متجانسا.

– بعد ذلك نضيف الخليط إلى البخاخ زجاجي و نرجه جيدا.

– نحتفظ بالبخاخ في مكان جاف و بارد و يصير جاهزا للاستعمال.