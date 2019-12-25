بهذه الخطوات ستكونوا أفضل الوالدين !

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

خلافاً للتدريب الذي تتلقاه للتحضير لعملك، إن مهارات الأبوة والأمومة لا يمكن أن تدرّس بقدر ما يمكن تعلمها. إذا كنت تريد أن تكون من أفضل الوالدين يمكنك محاولة تحسين مهاراتك ومن خلال الخطوات:



1- الاستماع إلى طفلك

عليك الاستماع إلى ما يقوله طفلك أو ما يجب أن يقوله ويتكتم عنه. غالباً ما يكون الآباء مشغولين جداً في إخبار أطفالهم بما عليهم القيام به، لكنهم في المقابل يفشلون في الاستماع إلى همومهم. الأفضل هو الإصغاء إلى الأطفال ومنحهم الوقت الكافي ليعبروا جيداً.

2- أظهر الحكم الجيد

من أجل مهارات تربوية جدية يجب أن تبدأ بالحكم الجيد. أي أن تعرف متى تقول "لا" لطفلك ومتى تماشيه في اختياراته. عليك اتخاذ خيارات الجيدة لأن الأطفال سيرون ذلك وسيتعلمون كيفية إصدار الأحكام الجيّدة من تلقاء نفسهم.

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3- كن القدوة

لا تفعل أي شيء أمام أطفالك لا تريد منهم أن يفعلوه أبداً. إذا وجدت أن بعض السلوكات غير المقبولة يقوم أطفالك بمحاكاتها فهذا يعني أنه عليك تغيير الطريقة التي تتفاعل بها مع الأمور في بعض الحالات.

4- تمسّك بالقواعد التي تضعها

تتطلب مهارات الأبوةّ الجيدة التمسك بالقواعد التي يتم وضعها وعدم التراجع عنها. سواء كان ذلك أثناء تأديب الطفل أو لمجرد منعه من تناول الحلويات بعد العشاء. فإذا كسرت القاعدة مرة سوف يعتقد الأطفال أن القواعد صنعت ليتمّ كسرها وتغييرها بحسب الظرف.

5- بيّن الحب والمودة

كثر من الآباء يحبّون أطفالهم ولكنهم لا يعبّرون عن ذلك. لا تترك يوماً يمر من دون أن تقول لطفلك "أنا أحبك". عانقه وقبّله وأظهر عاطفتك الحقيقة له. احتضنه غالباً لأنك بذلك تجعله يشعر بالحب والأمان والقدرة على الاعتماد عليك.