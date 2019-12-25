تعرف على الأسباب الأساسية لعقم الرجل!

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

من المشاكل الجنسية الأساسية التي يعاني منها بعض الرجال في كل أنحاء العالم هي العقم، وهي الحالة المرضية التي تقع عائقا أمامه وتمنعه من الانجاب بعد الجماع مع الزوجة. اليك أبرز الأسباب التي تحدث ذلك:



1- تحرك غير منتظم للحيوانات المنويّة: إن الحيوانات المنوية الموجودة في الأعضاء التناسلية عند الرجال تعاني في بعض الأحيان من التحرك غير الطبيعي، وبالتالي غير قادرة على تخصيب البويضة عند المرأة، لذلك إن الحل الوحيد يمكن أن يكون من خلال التلقيح الذي يتم في رحم الزوجة.

2- حساسيّة الحيوانات المنوية: في بعض الأوقات ينتج جسم الرجل أجساماً مضادة تتسبب بقتل الحيوانات المنوية عند الرجال، وهي توصف بالحساسية التي تؤدي الى العقم.

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لا علاج لهذه الحالة، ولكن هناك إمكانية الحمل من خلال التلقيح أو التخصيب داخل البويضة في رحم المرأة.

3- مشاكل القذف: هي الحالة التي يتسبب بها داء السكري أو حالة التصلب العصبي أو بسبب المشاكل النفسية عند الرجل، لذا عليك استخدام العقاقير الموصوفة لكل مشكلة بعد تشخيصها عند استشارة الطبيب.

4- انسداد القناة القاذفة: إن العديد من الرجال يعانون من صعوبات عديدة في الانجاب، ونسبة هؤلاء قد تتخطى الـ 32 % وفقا لدراسات أجريت في العالم. وتتضمن هذه النسبة هؤلاء الذين يعانون من الانسداد في القناة القاذفة للسائل المنوي، مما يمنع وصول هذا الأخير الى بويضة المرأة. الحلول تكون في إجراء العملية الجراحية لتفتح الانسداد وإصلاح القناة كي تقوم بعملها كما يجب.

5- الانتفاخ في دوالي الخصية: إن الانتفاخ في دوالي الخصية أو ما يعرف بالأوردة المنتفخة، يؤثر على عملية الانجاب بسبب ارتفاع حرارة الخصيتين مما يؤثر سلبا من خلال إضعاف الحيوانات المنوية عند الرجل. وهي أيضا، حالة تعالج من خلال عملية جراحية لإصلاح الدوالي، وتؤكد الدراسات على أن نسب نجاح العملية في تقوية السائل المنوي ضئيلة بعض الشيء.