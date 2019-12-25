دراسة: وجبة الافطار الصباحية ضرورية جدا للجسم

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

ها هي نتائج دراسة علمية جديدة أجراها علماء اليابان قد أكدت ان وجبة الافطار الصباحية ضرورية جدا للجسم.



فقد اكتشف الخبراء وجود علاقة متبادلة بين الامتناع عن وجبة الصباح والإصابة بالجلطة الدماغية، واستنتج الخبراء ان عدم تناول وجبة الافطار الصباحية يسبب سوء حالة الأوعية الدموية، وإن الذين لا يفطرون هم أكثر عرضة لحدوث نزف دموي في الدماغ.

اشترك في هذه الدراسة 82772 رجلاً وامرأة اعمارهم 45-74 سنة، وجميعهم بحالة صحية جيدة ولا يعانون من أي مشاكل في الأوعية الدموية، فراقب الخبراء حالتهم الصحية لمدة 15 سنة، خلال فترة 1995-2010 .

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وقد سجلت خلال فترة الدراسة هذه 3772 اصابة بالجلطة الدماغية بين المشتركين في الدراسة، منها 1051 كانت نتيجة جلطة دماغية نزفية، وإضافة إلى هذا اكتشف الأطباء اصابة 870 منهم بالذبحة الصدرية.

وبعد دراسة هذه الحالات ونمط حياة المصابين تبين ان الذين اصيبوا بالجلطة الدماغية النزفية لا يتناولون وجبة الافطار الصباحية.

ويعزو الخبراء ذلك الى ارتفاع ضغط الدم وخاصة فشي فترة الصباح. وبعد مقارنة النتائج ظهر ان الذين يتناولون وجبة الافطار الصباحية نادرا ما يعانون من ارتفاع ضغط الدم.