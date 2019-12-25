شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الأرق وعلاجاته.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الأرق عبارة عن عدم القدرة على النوم أو تقطّعه وعدم استمراره إن وُجد ،مما يسبب تدهور الصحة النفسية والجسدية والأرق مرتبط ببيئة المريض وظروفه والعوامل التي تسببه.



تختلف أسباب الأرق وعلاجاته من شخص لآخر، ومن هذه الاسباب صعوبة النوم و الإستيقاظ المتكرر أثناء الليل و الإستيقاظ مبكرا في الصباح وللأرق انواع عدة منها الارق العابر وهو الأرق الذي يستمر ليلة واحدة أو عدة أسابيع والنوع الثاني هو الأرق المزمن وهو أكثر الأنواع تعقيدا من الأنواع الاخرى من الأرق.

وينتج الأرق المزمن عن مجموعة من العوامل منها الإضطرابات الجسمية أو النفسية وأكثر الأسباب الشائعة المسببة للأرق المزمن هي الكآبة.

نصائح لعلاج الأرق:

- لعلاج الأرق يجب عدم التفكير في النوم، وعدم التفكير في الطرق للوصول إليه؛ بل توجيه التفكير إلى الأحداث السعيدة والذكريات الجميلة التي تدخل في نفس الشخص الراحة والطمأنينة اللتان تخلدانه إلى النوم.

- لعلاج الأرق إذا كان الأرق حالة مرضية تتكرر لليالي متتابعة؛ فإنه يحتاج إلى العلاج وهذا مرتبط بنوع الأرق وبمسببه.

وفيما يلي عرض للنصائح الطبية والعلاجات العلمية :

- يجب علاج الأمراض المسببة للأرق كآلام المفاصل والصداع وغيرها من الأمراض التي تحرم المريض من النوم.

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- الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم لجلب الراحة والاستقرار.

- ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة.

- اللجوء للعلاج النفسي للمصابين بالاكتئاب.

- عدم اللجوء إلى العقاقير المنومة إلا في الحالات التي ينصح فيها الطبيب.

- تهيئة جو مناسب للنوم كإطفاء الإنارة والابتعاد عن الضجيج وإطفاء التلفاز عند النوم.

- تجنب تناول المنبهات التي تحرم الشخص من النوم كالقهوة والشاي.

- الالتزام بأوقات النوم.

- محاولة عدم اللجوء إلى الفراش إلا عند التعب التام والحاجة الماسّة للنوم.

- عند عدم القدرة على النوم ،الاستغراق في القراءة أو أي شيء آخر حتى التعب.

- عند اقتراب موعد النوم يجب عدم تناول مأكولات ثقيلة لأنها تسبب الأرق.

- عدم التفكير في الهموم اليومية، أو مشكلات مستعصية لأنها تحفز الدماغ وتقلقه.

- عدم الاستمرار في النوم أكثر من الساعات الكافية لكل سن، فإنه يؤدي إلى الخمول في فترة النهار.

ملاحظة: موضوع علاج الارق ليس مرجعا صحيا، يرجى مراجعة طبيبك.