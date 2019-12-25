تعرف على سبب رعشة الجسم!

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

نوبات التوتر او الخوف يمكن ان تسبب هذه الرجفة التي قد تصيب اجسادنا، ولتخفيف هذه الحالة يمكنك الاستعانة بالأعشاب مثل البابونج والبرتقال والزعتر والذي يمكن ان يكون له تأثير مهدىء على الجسم، كما يمكنك الاستعانة بتمارين اليوغا، والتنفس العميق لتخفيف التوتر ومنع االرجفة.



وفي كثير من الأحيان قد نشعر برعشة في أجسامنا، كإهتزاز لا إرادي في اليدين والقدمين وباقي أعضاء الجسم ولكنها تتكرر في الأطراف، ولا نملك السيطرة عليها، ورعشة الجسم تعتبر عرضاً من الأعراض التي قد يصاب بها الشخص نتيجة إصابته بمرض معين.

ولهذا رعشة الجسم لها أسباب عديدة قد تتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة فمنها لها علاقة بأمراض الدم ومنها أمراض تختص بالأعصاب والآن سنذكر أهم الأسباب التي قد تؤدي الى رعشة الجسم.

ما سبب رعشة الجسم :

1. انخفاض مستوى السكر بالدم، وينتج هذا بسبب حاجة الجسم للسكر والغذاء، وعدم تلبية إحتياجاته بما يحتاج.

2. تناول بعض الأدوية، كأدوية خفض ضغط العين.

3. مرض الشلل الرعاشي، وهذا مرض يختص بإضطرابات في أعصاب الشخص، ونتج هذا المرض بسبب نقص بخلايا الأعصاب، ويتسبب في رعشة باليدن والفك والأقدام وحتى الوجه ويسبب فقدان التوازن.

Advertisements

4. رعشة أساسية، وهذه الرعشة نتيجة حدوث بعض التغيرات في جينات الجسم ويتسبب هذا المرض بحدوث رجفة في اليدين.

5. تصلّب متعدد، وهذا المرض يحدث إضطراب في الأعصاب مما يؤدي الى حدوث رعشة للجسم، وهذه الرعشة تحدث بالأطراف والرأس.

6. إرتفاع بدرجات الحرارة مما قد يتسبب للشخص الشعور بالرعشة بالجسم بشكل كامل.

7. إرتخاء بالأعصاب، أكثر ما قد يتسبب للشخص بالرعشة هي أمراض الأعصاب، فالأعصاب هي المسؤولة عن توازن الجسم.

8. نوبات الصرع، الشخص المصاب بالصرع يبدأ جسمه بالشعور بالرعشة بشكل كامل، قبل أن يتغيب عن الوعي.

من الأسباب التي ذكرناها سابقاً نلاحظ أن أغلب وأكثر أسباب رجفة ورعشة الجسم تختص بالأعصاب، فجميع أمراض الأعصاب تتسبب للشخص بالرعشة وذلك بسبب فقدان الجسم القدرة على السيطرة والتوازن، فتبدأ الأعضاء بالإرتعاش.

كما أنّ بعض هذه الأمراض قد يصعب العلاج منها وقد يأخذ أوقات طويلة ليتم علاجها فبعضها قد يتعدى سنوات ليتم علاجها نهائياً.

أمّا بالنسبة للأدوية التي تتسبب بالرعشة فينصح بأخذ جرعات قليلة منه وقطع هذه الأدوية بأقرب وقت ممكن، وذلك لكي لا تستمر هذه الرّعشة وتلازم الجسم لفترة طويلة، فإهتم بجسمك وحاول تحديد سبب هذه الرعشة بأقرب وقت لتتمكن من التخلص منه بشكل سريع.