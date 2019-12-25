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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأكل الصحي أثناء فترة المراهقة من الأشياء الهامة، لأن التغذية الجيدة والمتكاملة فى هذه المرحلة تساعد فى اكتمال بناء الجسم وتحسين صحة المراهق وتقوية مناعته، وكذلك فإنها جزء مهم من نمط حياة صحي يجب تعليمه للمراهق في سن مبكرة، فى هذا التقرير نقدم توصيات ونصائح لنظام غذائى صحى خلال فترة المراهقة، وفقاً لموقع "جونز هوبكنز ميديسين".



التغذية للمراهقين

نصائح لنظام غذائى صحى فى فترة المراهقة

-ناقش توصيات الطعام الصحي التالية مع المراهق للتأكد من أنه يتبع خطة الأكل الصحي:

-تناول 3 وجبات في اليوم، مع وجبات خفيفة صحية.

-زيادة الألياف في النظام الغذائي وتقليل استخدام الملح.

-شرب الماء، حاول تجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، يمكن أن يحتوي عصير الفاكهة على الكثير من السعرات الحرارية، لذا قلل من استهلاك المراهق، الفاكهة الكاملة هي دائما خيار أفضل.

-تناول وجبات متوازنة.

-عند الطهي للمراهق، حاول أن تخبز فى الفرن بدلاً من القلي.

-تأكد من أن المراهق يراقب ويقلل تناوله للسكر.

-تناول الفواكه أو الخضروات لتناول وجبة خفيفة.

-قلل من استخدام الزبدة والمرقة الثقيلة.

-تناول المزيد من الدجاج والسمك.

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- الحد من تناول اللحوم الحمراء.

وقد أعدت وزارة الزراعة الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة طبق الطعام My Plate لتوجيه الآباء في اختيار الأطعمة للأطفال بعمر السنتين وما فوق والمراهقين.

تنقسم MyPlate إلى 5 فئات للمجموعات الغذائية:

-البقوليات،الأطعمة المصنوعة من القمح أو الأرز أو الشوفان أو دقيق الذرة أو الشعير أو الحبوب الأخرى مثل: حبوب القمح الكاملة والأرز البني ودقيق الشوفان.

-الخضروات، اختر مجموعة متنوعة من الخضروات، بما في ذلك الخضروات الداكنة، وذات اللون الأحمر، والبرتقالي، والبقوليات (البازلاء والفاصوليا)، والخضروات النشوية.

-الفاكهة قد تكون الفواكه طازجة أو معلبة أو مجمدة أو مجففة ، وقد تكون كاملة أو مقطعة أو مهروسة.

-الألبان. تعتبر منتجات الحليب والعديد من الأطعمة المصنوعة من الحليب جزءًا من هذه المجموعة الغذائية، ركز على المنتجات الخالية من الدهون أو قليلة الدسم، وكذلك تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.

-البروتين، اختيار اللحوم قليلة الدسم أو الخالية من الدهن والدواجن واختر المزيد من الأسماك والمكسرات والبذور والبازلاء والفاصوليا.

-الزيوت ليست مجموعة غذائية ، لكن بعضها، مثل زيت الزيتون يحتوي على عناصر غذائية أساسية ويمكن إدراجه في النظام الغذائي.

-يجب أيضًا تضمين التمرينات والنشاط البدني اليومي مع خطة غذائية صحية للمراهق.