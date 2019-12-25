شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل صحية تصيب العين وتحتاج لزرع القرنية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرنية هي النافذة الشفافة التي تسمح للضوء بدخول الجزء الأمامي من العين، إذا أصيبت بأى تلف أو مرض يمكن أن يشوه أو حتى يسد المسار الطبيعي للضوء، عندما يحدث هذا، لا يركز الضوء بشكل طبيعي على شبكية العين ، وهي الطبقة الموجودة في الجزء الخلفي من العين المسئولة عن الرؤية نتيجة لذلك ، يمكن أن يكون هناك فقد كبير في الرؤية في العين المصابة.

ووفقا لتقرير لموقع " Harvard health" تتسبب امراض القرنية في مشاكل خطيرة في الرؤية لا رجعة فيها ، غالبًا ما يكون زرع القرنية هو الحل الأفضل.

وطبقا لما اوضحه التقرير فإن عملية زرع القرنية ، يقوم خلالها جراح العيون أولاً بإزالة منطقة القرنية المريضة أو التالفة، ثم يتم استبدال النسيج الذي تمت إزالته بقسم من القرنية السليمة التي تم أخذها من عين المتبرع الميت.

ما هي استخدامات عملية زرع القرنية

تُستخدم عمليات زرع القرنية لعلاج التهابات القرنية المستمرة، والأمراض التي تطغى على القرنية مثل ضمور القرنية، وإصابات القرنية المؤلمة وندبات القرنية التي لا يمكن تصحيحها بواسطة علاجات أخرى، بعض الأمثلة تشمل:

اعتلال القرنية الفقاعي ، انتفاخ تقرحي وتقرحات في القرنية .

القرنية المخروطية ، وهي اضطراب في العين حيث يندفع منتصف القرنية وينتهي في النهاية إلى الخارج.

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تقرحات القرنية الحادة الناجمة عن التهابات العين البكتيرية أو الفطرية أو الطفيلية أو الفيروسية .

الإصابات الحادة التي تخترق القرنية.

حروق كيميائية للعين .

ندبات القرنية .

ضمور فوشي البطاني، وهو مرض تدريجي للعين يتسبب في تورم القرنية وتقرحه وتقرحه.

فشل أو رفض عملية زرع القرنية السابقة