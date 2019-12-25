شكرا لقرائتكم خبر عن ورم ويلمز.. سرطان الكلى الأكثر شيوعا عند الأطفال.. ما هو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد ورم ويلمز، الذي يطلق عليه أيضًا سرطان الكلي ، أكثر أشكال سرطان الكلى شيوعًا عند الأطفال، يتطور عندما تتكاثر خلايا الكلى السرطانية (الخبيثة) خارج نطاق السيطرة ، وتشكل في نهاية المطاف كتلة.

ووفقا لما أكده موقع " healthline" أثناء نموه، يغير ورم ويلمز الشكل والمظهر الطبيعي للكلى كما يمكن أن تدمر أنسجة الكلى الطبيعية وتسبب النزيف في البول، في بعض الحالات، يصبح الورم في نهاية المطاف ملحوظًا باعتباره كتلة صلبة وملساء في جانب الطفل أو بطنه، بدون علاج مناسب ، يمكن أن ينتشر السرطان إلى الأعضاء الأخرى عادة الرئتين والكبد.

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ورم ويلمز غير شائع ، حيث يمثل نسبة صغيرة فقط من جميع سرطانات الأطفال، وهو أكثر شيوعًا عند الفتيات منه في الأولاد، في معظم الحالات ، يؤثر الورم على جزء واحد فقط من الكلى، لكن في بعض الأحيان ، تؤثر الأورام على كليتيها أو تحدث في أجزاء متعددة من الكلي.

تم تحديد طفرات جينية محددة في بعض المرضى الذين يعانون من أورام ويلمز، وجود هذه الطفرات قد يمكن أن يساعد اختبار هذه الطفرات الأطباء في تحديد أفضل علاج.

الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية معينة هم أكثر عرضة للإصابة بورم ويلمز أيضًا وتشمل هذه عدم وجود قزحية العينين والنمو المفرط على جانب واحد من الجسم.

تشمل أعراض ورم ويلمز

وجود تورم أو تورم قوي في بطن الطفل أو جانبه قد لا يسبب الألم أو عدم الراحة، وجع بطن، قيء، دم في البول، ارتفاع ضغط الدم ، والذي يحدث عندما يمنع الورم من إمداد الدم بالكلى، غالبًا ما يتم العثور على ورم ويلمز عندما يلاحظ أحد الوالدين تورمًا أو تورمًا أثناء الاستحمام أو ارتداء ملابسه في معظم الحالات ، يكون عمر الطفل حوالي 3 سنوات عند اكتشاف الورم.

يستمر ورم ويلمز في النمو حتى يتم علاجه، بدون علاج ، يمكن أن ينتشر هذا السرطان إلى الرئتين والكبد وأجزاء أخرى من الجسم.