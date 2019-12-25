فوائد الكوسا الحماية من السرطان وتقوية المناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكوسا من أهم وأبرز أنواع الخضراوات على الإطلاق، حيث إنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، فهي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنسيوم ومضادات الأكسدة وفيتامين سي وج وأ، وهذا يجعلها من الخضراوات التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولذا عليك التعرف على القيم الغذائية والفوائد الهامة لتناول الكوسا، وذلك وفقا لموقع " health".



فوائد الكوسا

فوائد الكوسا

هناك العديد من فوائد الكوسا عند تناولها لجسم الإنسان، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي، ومنها:

-إذا كنت ترغب في التخلص والقضاء علي الوزن الزائد فهي قليلة السعرات الحرارية، وتحمي الجسم من التعرض والإصابة لزيادة الوزن، ولذا عليك تناولها باستمرار للحصول علي جسم رشيق ومشدود في وقت قليل.

-في حالة إصابتك بمرض السكر فعليك الإكثار من تناول الكوسا لأنها تساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع نسبته، ولذا عليك الإكثار منها فهي من الأطعمة التي تساهم وتحد من ارتفاع نسبته، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في جعل الكوسا صديقة لمرضي السكر.



تعرف علي فوائد الكوسا

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-الكوسا تعد من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض للإصابة بالأمراض المناعية، ولذا عليك تناولها باستمرار، وأيضا عليك تناولها كثيرا للحد من التعرض للإصابة بالسرطان.

-نظرا لاحتواء الكوسا علي فيتامين سي وج، فهذا يجعلها من الأطعمة المهمة التي تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لظهور الشيخوخة في الجلد، ولذا عليك الإكثار من تناولها.

-من فوائد الكوسا أنها من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع ضغط الدم، وهذا الأمر يجعلها من الأطعمة التي تساهم في خفض ضغط الدم.

-الكوسا من الخضراوات التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بمشاكل في الأوعية الدموية، والقلب.

-الكوسا من الأطعمة التي تساهم في القضاء والتخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم، ولذا عليك تناولها بكثرة.

-الحفاظ علي صحة الهضم والأمعاء، والمعدة، ولذا عليك تناولها باستمرار للحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي الخاص بك.