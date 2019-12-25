شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار لا تعرفها للموبايل على المخ أهمها تلف الأنسجة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الهواتف المحمولة "الموبايلات" هي واحدة من الأجهزة القليلة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وفي الواقع، أصبحت مثل أعضاء الجسم لنا في هذه المرحلة ولدى كل شخص تقريبًا واحد منها.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “doctor.ndtv” أوضح الأطباء أن فقدان الموبايل أصبح أمراً صعباً لدرجة أن تقريرًا حديثًا صادر عن البنك الدولي ذكر أن الأسر الأكثر فقراً في العالم من المرجح، أن تحصل على الهواتف المحمولة بدلاً من المراحيض.

وعلى الرغم من أن الهواتف المحمولة والهواتف الذكية تجعل حياتنا أسهل كثيرًا ، فليس هناك من ينكر أن الموبايل يسبب بعض الضرر ، وليس جيداً فحسب.

وفى التقرير التالى سوف نستعرض أهم خمسة آثار سلبية للموبايل على المخ، وتشمل:

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1. صنفت منظمة الصحة العالمية إشعاع الهاتف الخلوي على أنه "مادة مسرطنة محتملة للإنسان". نعم هذا صحيح! إنه يشكل خطرًا متزايدًا للإصابة بسرطان الدماغ.

2. وجدت دراسة لمدة عامين أجرتها هيئة الإشعاع والسلامة النووية في فنلندا أن تلف الأنسجة الدماغية يمكن أن يكون ناجما عن الإشعاع من الهواتف المحمولة.

3. استخدام هاتفك الخلوي يمكن أن يسبب الأورام، حيث قضت محكمة إيطالية مؤخرًا بأن استخدام هاتف محمول كثيف للرجل تسبب في إصابته بورم حميد في المخ.

4. تظهر الأبحاث أن النخاع العظمي لرأس الطفل يمتص إشعاعات أكثر بنحو عشر مرات من البالغين.

5. هواتفنا الخلوية قوية بما يكفي لتسريع نشاط الدماغ ، حتى بعد 50 دقيقة فقط من الاستخدام، وهذا يوضح فقط مدى حساسية عقولنا للإشعاع الكهرومغناطيسي ، وكيف يمكن أن يؤثر هذا بشكل كبير على المدى الطويل.