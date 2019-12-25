شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد القرنبيط لصحة الجسم أهمها تعزيز المناعة والوقاية من التهاب الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرنبيط هو نبات صحي ومصدر مهم للمواد الغذائية، كما أنه يحتوي على مركبات نباتية فريدة قد تقلل من خطر العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.

بالإضافة إلى ذلك، إنه صديق لتخفيف الوزن ويسهل إضافته إلى نظامك الغذائي.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، أوضح الباحثون 5 فوائد صحية للقرنبيط، وتشمل:

1. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية

القرنبيط منخفض جدا في السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات، حيث يحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن تقريبًا التي تحتاجها.

2. عالي في الألياف

القرنبيط غني بالألياف، وهو مفيد للصحة العامة، وهناك 3 جرامات من الألياف في كوب واحد من القرنبيط، والذي يمثل 10 ٪ من احتياجاتك اليومية.

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الألياف مهمة لأنها تغذي البكتيريا السليمة في أمعائك والتي تساعد على تقليل الالتهاب وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

3. مصدر جيد لمضادات الأكسدة

القرنبيط هو مصدر كبير لمضادات الأكسدة، التي تحمي خلاياك من الجذورالحرة الضارة والالتهابات.

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4. قد تساعد في تخفيف الوزن يحتوي القرنبيط على العديد من الخصائص التي قد تساعد في تخفيف الوزن، حيث أنه منخفض فى السعرات الحرارية مع 25 سعر حراري فقط لكل كوب، لذا يمكنك تناول الكثير منه دون زيادة الوزن

كما يمكن أن يكون بديلاً منخفض السعرات الحرارية للأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، مثل الأرز والدقيق.

وكمصدر جيد للألياف، يبطئ القرنبيط عملية الهضم ويعزز الشعور بالامتلاء.

5. مصدر جيد للكولين

يحتوي القرنبيط على نسبة عالية من الكولين، وهو عنصر غذائي أساسي يعاني من نقصه الكثير من الأشخاص.