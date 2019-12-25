جمهور مالمو السويدي يكسر "أنف إبراهيموفيتش"

يبدو أن موجة الغضب تجاه النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ما زالت مستمرة في مسقط رأسه بمدينة مالمو السويدية.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن عددا من الجماهير المنتمية لفريق مالمو، الذي لعب له النجم السويدي في بداية مسيرته، قاموا بتخريب تمثال إبراهيموفيتش الموجود أمام ملعب النادي مرة أخرى، وقاموا بكسر أنفه وأحد أصابع قدمه، كما تمت تغطية التمثال بطلاء فضي بدلا من الذهبي.

وعلق جيمي مورين، المتحدث الرسمي باسم الشرطة السويدية، على الأمر بالقول: "لم نتلقَّ أي شكوى أو تفاصيل عن الواقعة، لكننا نحث الناس الذين يعلمون أي تفاصيل أن يتواصلوا مع الشرطة".

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وكانت بداية الهجوم على تمثال إبراهيموفيتش الموجود خارج ملعب ناديه السابق قد حدثت خلال الشهر الماضي، بعدما أعلن نجم برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي الأسبق أنه امتلك 25% من أسهم نادي هامربي، المنافس في الدوري السويدي وأحد خصوم مالمو؛ ما أثار غضب جمهور ناديه القديم.





وقامت جماهير مالمو بتخريب تمثال إبراهيموفيتش الذي كُشف عنه الستار يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكتبت إساءات عنصرية عليه.

يذكر أن إبراهيموفيتش، الذي ينتهي تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي نهاية الشهر الحالي، قد بدأ مسيرته مع مالمو عام 1999، وسجل له 18 هدفا خلال 47 مباراة، قبل الانتقال إلى أياكس أمستردام الهولندي عام 2001.

ويُعَد اللاعب صاحب الـ38 عاما هداف منتخب السويد عبر العصور برصيد 62 هدفا في 116 مباراة، ويمتلك مسيرة كبيرة مع العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها إنتر وميلان ويوفنتوس في إيطاليا، وبرشلونة في إسبانيا، ومانشستر يونايتد في إنجلترا.