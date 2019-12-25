تعرف علي أهم وأبرز فؤائد الخميرة للشعر

تصنف الخميرة على أنها من الكائنات الحية الدقيقة التي تحتوي على خلية واحدة، وهي عبارة عن فطر يتواجد على الزهور وفي التربة وعلى أوراق النبات والفواكه وسطح الجلد، ويوجد ثلاثة أنواع من الخميرة وهي : الخميرة الفورية، والخميرة الجافة، والخميرة الطازجة، كما أنها مصدر رئيسي في الحصول على فيتامين B12 والزنك والأحماض الأمينية والألياف والكروم والبروتينات، لذلك فإنها فاتح للشهية ومكمل غذائي وتدخل في كثير من العلاج الطبي مثل : حب الشباب، الإسهال، متلازمة ما قبل الحيض، نزلات البرد، داء السكري، التهاب الجهار التنفسي، بالإضافة إلى أن الخميرة لها فوائد كثيرة ومتنوعة للجسم والبشرة والشعر سنذكرها أدناه .

فوائد الخميرة للشعر

أهم ما يميز الخميرة عن غيرها من الوصفات التي تستخدم لعلاج الشعر، أنها تناسب جميع أنواع الشعر أيا كانت طبيعته، حيث أنها :

تقضي على الشعر الأبيض.

تعمل على تقوية الشعر الضعيف.

إعادة الحيوية للشعر.

علاج الشعر من التلف.

تقلل من تساقط الشعر وتقويته من الجذور.

تكثيف الشعر.

التخلص من قشرة الشعر المزعجة.

ترطب الرأس والشعر جيدا.

تعطي للشعر لمعان وقوة.

يساعد في نمو الشعر سريعا.

فوائد الخميرة للشعر والبشرة

إن الخميرة لها فوائد متنوعة للبشرة، فهي :

تعالج الندوب.

تقضي على الرؤوس السوداء.

تعالج حب الشباب.

تحمى الجلد من التجاعيد وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

تعطي البشرة مرونة وحيوية.

فوائد الخميرة للجسم

هناك العديد من الفوائد للخميرة على الجسم، فهي :

تساعد في بناء الجسم وتكوينه.

زيادة الشهية، وزيادة كمية الطعام المتناولة.

تقوي العظام وتمنع إصابته بهشاشة العظام.

تهدئ التهاب القولون العصبي وتنظيم حركة الأمعاء.

الحفاظ على معدل السكر في الدم.

الحفاظ على ثبات مستوى الأيض في الجسم.

غنية بمضادات الأكسدة.

تقلل جهد الجسم.

تعمل على علاج الاضطرابات النفسية والعصبية.

تعمل على حرق الدهون المتراكمة بالجسم.

علاج لفقر الدم وسوء التغذية.

تساعد في تهدئة الأعصاب والاسترخاء وتحسين النوم الهادئ.

حماية القلب من بعض الأمراض الخطرة.

علاج للأرق والقلق والتوتر والاكتئاب.

فوائد الخميرة للشعر المتساقط

الخميرة تساعد في منع تساقط الشعر وتعزز من عملية نموه، حيث أنها تساعد في علاج الشعر التالف وترميمه، وتخلص الشعر من الجفاف وتعيد للشعر الحيوية والإشراق، وتعزز من عملية إنبات الشعر كونها تحتوي على الفيتامينات المهمة مثل : الثيامين، حمض الفوليك أسيد، البيروكسين، النياسين، الريبوفلافين، والبيوتين .

تحتوي الخميرة أيضا على مجموعة من المعادن المهمة لوقف تساقط الشعر مثل : الحديد، الكالسيوم، النحاس، الكروم، والسيلينيوم .

قم بعمل قناع الخميرة للشعر من خلال إضافة ثلاث ملاعق من الخميرة في كوب من زيت الزيتون البكر وخلطهم جيدا، وتطبيقهم على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم غسل الشعر جيدا بالشامبو، وتكرار هذا الأمر مرتين في الأسبوع .

فوائد الخميره للشعر الخفيف

الخميرة تقوي من بصيلات الشعر وتساعد في منع تساقطه وبالتالي تعالج مشكلة الشعر الخفيف، والخميرة تحسين من صحة الشعر بصورة عامة، وهي تصلح لكل أنواع الشعر : العادي، الجاف، والدهني، وهي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والمعان والفيتامينات التي تساعد في تقوية بصيلات الشعر عند تطبيقها على فروة الرأس، وتعيد أيضا للشعر حيويته وتألقه وتعالج مختلف المشاكل التي تعيق عملية النمو .

الخميرة تساعد في تغذية الشعر، وجعله صحي أكثر وهذا لأنها تمد الشعر بالمواد التي يحتاجها ليكون صحي ومتألق، فهي تحتوي على مغذيات هامة ومعادن وفيتامينات يحتاجها الشعر، لذا يمكن إضافة الخميرة للنظام الغذائي اليومي للاستفادة منها، سواء من خلال إضافتها للصلصة، الحساء، الفشار، خلطها بالزبد، إضافتها للخضروات مثل لبطاطس المسلوقة والبروكلي .

فوائد الخميرة للشعر الابيض

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الخميرة تساعد في تقوية الشعر كونها مليئة بالبروتينات والأحماض الأمينية .

الخميرة تمنع ظهور الشعر الأبيض، وهذا لأنها تحتوي على فيتامين ب والحديد والنحاس والزنك .

يمكنك استخدام الخميرة من خلال شربها في الصباح، وسوف تساعدك على القضاء على الشعر الأبيض وتمنع ظهوره .

يمكن أيضا أن تتناول أقراص الخميرة قبل الوجبة الغذائية بنصف ساعة، وهذا سوف يساعد في القضاء على الشعر الأبيض .

فوائد الخميرة للشعر واضرارها

لا يوجد أضرار من استخدام الخميرة للشعر، لكن يمكن أن تضر الخميرة البشرة أحيانا، حيث أن بعض مسكات الخميرة يمكن أن تسبب أضرار لها، فقد لا تناسب الماسكات كل أنواع البشرة، ويمكن أن تتسبب في ظهور بعض الحبوب أو قد تصيبك بالغازات والانتفاخ، أو التقليل من نسبة السكر في الدم .

فوائد الخميرة للشعر المجعد

الخميرة تدعم الشعر بالبيوتين، وهو إنزيم مهم جدا لنمو الشعر وجعله أطول وأكثر كثافة، كما أن هذا الإنزيم يعالج البروتين في الجسم ويعيد بناؤه مرة أخرى، وبالتالي تساعد الخميرة في مد الشعر بالبروتين الأساسي الذي يطلق عليه كيراتين، والذي يساعد في تنعيم الشعور، والتخلص من التجعيد، وتحفيز نمو الشعر أسرع وتحفيز نمو الخلايا الجديدة .

فوائد الخميرة للشعر مع الحناء

ملعقتين كبيرتين من الحنة .

ملعقتين كبيرتين من السدر .

ملعقة خميرة كبيرة .

ملعقة من خل التفاح .

ملعقة كبيرة من المحلب .

كوب من مغلي البصل والثوم والقرنفل .

ملعقة كبيرة من الزبادي .

ملعقتين كبيرتين من المايونيز .

ملعقتين عسل

الطريقة:

قومي بعجن كل المكونات السابقة معا حتى تحصلي على مزيج شبه سائل .

ضعي المزيج على شعر نظيف ومغسول بالشامبو .

اتركي المزيج على شعرك 4 ساعات .

قومي بغسل شعرك جيدا ثم قومي بوضع البلسم وشطف الشعر .

فوائد الخميرة للشعر الخشن

الخميرة مفيدة في علاج خشونة الشعر، ويمكنك أن تقوم بعمل ماسك الخميرة للشعر من خلال خلط ملعقتين صغيرتين من الخميرة، مع الحليب الدافئ، ومزجهم جيدا، ثم إضافة ملعقة من العسل، والمزج مرة أخرى، ثم تطبيق المزيج على الشعر وتدليك فروة الرأس جيدا، وتركه لمدة ساعة، ثم غسل الشعر جيدا .

فوائد الخميرة للشعر الجاف

يمكن علاج الشعر الجاف من خلال استخدام وصفة الخميرة وزيت الزيتون، ويمكنك عمل الوصفة من خلال اتباع التالي :

قم بخلط خمس ملاعق كبيرة من الخميرة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ثم أضف عليهم القليل من الماء، وامزجهم حتى تحصل على مزيج متماسك القوام .

قم بتوزيع القناع على الشعر الجاف، ثم غطي الشعر الشعر بكيس بلاستيكي لمدة 60 دقيقة، ثم اغسل شعرك بالماء والشامبو جيدا .

هذه الوصفة جيدة جدا في جعل شعرك رطب وناعم وقوي وكثيف .

وصفة الخميرة والعسل وصفار البيض :

هذه الوصفة تساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه والتخلص من الجفاف .

قم بتذويب ملعقة صغيرة من العسل أو السكر في ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ، ثم أضف 20 جرام من الخميرة وتركها حتى تتخمر من 15 لـ 20 دقيقة .

قم بإضافة صفار بيضة واحدة وامزج مرة أخرى .

طبق المزيج على شعرك بعد أن تقوم بغسله وتنظيفه جيدا، ثم غطيه بكيس بلاستيكي ومنشفة دافئة، واتركه على الشعر لمدة ساعة ثم اشطف الشعر بالماء والبلسم .

وصفة الخميرة والزبادي :

هذه الوصفة تعالج الشعر الجاف، وقشرة الشعر، وتسرع من نمو الشعر .

قم بتسخين كوب من الحليب وأضف عليه ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة وامزجه واتركه في مكان دافئ لمدة ساعة .

قم بفرك شعرك وفروة رأسك بهذا المزيج واتركه ثلاثين دقيقة .

اغسل شعرك بالماء الدافئ وخل التفاح .

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